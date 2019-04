Así llegaría Uber a ofertarse en bolsa

Así, de acuerdo con la información de The Washington Post, la tecnológica espera iniciar su negociación el 10 de mayo, bajo el símbolo UBER y con una valorización de 100.000 millones de dólares, en la búsqueda por recaudar 10.000 millones.

“Uber es un hecho y una realidad, y ya no se puede devolver. Ha mostrado éxito y un cambio de dirección, puede tener falencias y discrepancias legales, pero es cuestión de irlos ajustando”, aseguró Jaime Humberto López, presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa (Asobolsa).

Por eso, López considera que sí, la salida al mercado de acciones implica que la capacidad de “ejercer presión con accionistas es mayor, es una apuesta. A las empresas que generan valor hay que apoyarlas”, agregó.

En este sentido, el valor de la compañía debe soportar los riesgos que presente su inversión, afirmó el gerente de Investigaciones de Alianza, Felipe Campos. En todo caso, dijo, “Uber es un paso hacia adelante, el espíritu de la compañía no es el problema, pero la regulación sí es un indicador que evaluarán los inversionistas, por ejemplo, si esto hace que frenen las utilidades o pone en riesgo su operación”.

Ahora solo falta esperar cuál es el precio de la Oferta Inicial de Acciones, que no fue revelada en el documento; y después de esta primera etapa, ya el mercado mismo será el que valorizará o no el título de la compañía. The Wall Street Journal aseguró “que Uber, recientemente, proporcionó una información a los tenedores de bonos que fija un precio potencial en un rango de 48 a 55 dólares”.