Segundo día de subidas, dólar ganó $21,9 y así quedó más cerca de los $4.200

La mayoría de monedas emergentes en el mundo se vieron contraídas frente al dólar, después que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que es probable que se necesiten al menos dos aumentos de la tasa de interés este año para reducir la tasa de inflación al objetivo de 2% del banco central.

El peso colombiano se ubicó entre las monedas que más cayeron frente al dólar este 29 de junio, a un ritmo de 0,55%, similar a la tendencia de otras de la región como el peso chileno y el mexicano.

A nivel local, Alejandro Guerrero, asociado divisas de CredicorpCapital, relacionó que “la noticia de ayer en la tarde en la que el Grupo Gilinski presentó una oferta vinculante por US$836 millones para adquirir la totalidad de a participación accionaria de GPA sobre las acciones del éxito, volviendo a generar movimientos en la BVC”.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también dijeron en la conferencia de esta semana en Portugal que tienen mucho camino por recorrer para controlar los aumentos de precios.

Si bien sus comentarios elevaron los rendimientos de los bonos en todos los ámbitos, las acciones se aferraron a las ganancias recientes (el S&P 500 subió un 5% este mes) y los inversores se centraron en el contexto económico relativamente resistente que debería respaldar las ganancias de las empresas, especialmente en el sector tecnológico.

“Estamos viendo un tira y afloja. Los mercados no están aceptando lo que dicen los principales bancos centrales”, dijo Peter Garnry, jefe de estrategia cuantitativa y de acciones de Saxo Bank AS. “Incluso los comentarios de Powell no han sido suficientes para afectar realmente el sentimiento en los mercados de valores”.