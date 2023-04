Con todo tan caro, los mecanismos tradicionales de ahorro se quedan cortos y en lugar de atesorar recursos, por falta de conocimiento, se puede perder plata. Por ejemplo, si usted tiene la costumbre de llenar una alcancía o de guardar la plata debajo del colchón, como lo hace el 18% de los colombianos según la Banca de las Oportunidades, perdió el 13% de lo que guardó en el último año. Si su ahorro es de $100.000 en realidad podrá comprar lo que conseguía con $87.000 el año pasado. Imagínese si no son $100.000 sino un millón, o dos, o 10 o 50 millones. Más o menos así se ve la inflación en sus ahorros si no tiene un mecanismo que le genere rendimientos. Y como todos los pronósticos apuntan a que este será un año difícil en materia económica en el mundo, en el que Colombia crecerá entre 0% y 1% apenas, hay que plantearse los mejores escenarios y tratar de ser muy productivos, prudentes y eficientes.

Momento para invertir

Siempre es un buen momento para ahorrar e invertir, en eso coinciden los expertos del mercado, pero en realidad las condiciones que confluyen en la actualidad hacen muy atractivo este momento para hacerlo. La inflación parece que por fin empieza a ceder, de ello dan cuenta el incremento de los precios del mes pasado que fue moderando el ritmo (13,34%) y la tendencia global en la que las principales economías, especialmente la de Estados Unidos, llevan meses de reducciones consistentes. Así que todo apunta a que las tasas de interés se van a frenar próximamente y eso es algo que ya está descontando el mercado, lo que hace este el mejor momento para invertir en renta fija y a largo plazo. Jaime Jaramillo, CEO de Finanzas Emocionales, aseguró que “algunos bancos están captando recursos al 14% y hoy la inflación está al 13,34%, en teoría no me estoy ganando mucho frente a la inflación, pero ante la expectativa de que esta bajará en el mediano plazo la ganancia será muy interesante”. Según proyecta Anif, la inflación anual en Colombia podría terminar este año en 8,74%, así que si desde ya se invierte en un producto de renta fija que garantice un retorno significativamente mayor habría una ganancia importante. Los bancos ya saben de la tendencia, por eso han empezado a bajar un poco sus tasas de interés de captación, pero siguen siendo competitivas. Otra opción de inversión es el dólar, que por estos días viene bajando de precio, así que si tiene pensado viajar al exterior es una buena idea comprar con anticipación. Esta semana la divisa norteamericana cerró en $4.425,27, un precio que no se veía desde septiembre, y como nadie tiene una bola de cristal para predecir si la tendencia bajista continuará, los analistas coinciden en que es un buen momento para comprar dólares o para pagar deudas que se tengan en esa moneda, pues es un precio bastante bajo en comparación con los últimos meses. Sin embargo, Felipe Campos, economista de Alianza Valores, consideró que el mejor punto de comparación para el dólar es el precio que se registraba antes de la segunda vuelta presidencial del año pasado, cuando estaba en $3.800. El dólar aún está más de $600 por encima de ese valor, pero los analistas no creen que en realidad llegue a ese monto en el corto plazo. En la encuesta de expertos del Banco de la República todos ubican la divisa por encima de los $4.000 durante todo el año e incluso algunos apuntan a que llegaría a $5.100.

Ahorrar y no exceder gastos

La recomendación de los analistas es ahorrar entre el 10% y el 20% del ingreso mensual, pero es algo que muy pocos logran hacer. La Banca de las Oportunidades reseñó en agosto pasado, luego de hacer una gran encuesta financiera, que el 54,4% de los colombianos no guarda, ni ahorra, ni invierte ni separa dinero, la mayoría dice que no lo hace porque no tiene suficientes recursos y apenas le alcanza para los gastos habituales. Los que sí logran sacar un excedente para ahorrar deciden meterlo en alcancías o debajo del colchón (18%), guardarlo en el banco o entidades como cooperativas (9,5%), en monederos digitales (8,1%) y en cadenas de amigos, algunas de ellas podrían ser las famosas natilleras (6,1%). El problema es que varios de estos mecanismos no generan intereses o lo hacen muy por debajo de la inflación. Otro factor a destacar de la encuesta de la Banca de las Oportunidades es que la mayoría de las personas ahorran con una perspectiva de corto plazo, pensando especialmente en atender emergencias e imprevistos (78,9%), pagar deudas (62,1%) y para recreación, viajes y entretenimiento (41,5%). “Dichos resultados sugieren que el ahorro se emplea como un mecanismo de mitigación del riesgo para sucesos en los cuales los hogares ven afectados negativamente sus flujos normales de ingresos”, dijo la entidad. Llama la atención que solo el 42,8% de quienes ahorran lo hacen pensando en la vejez, que debería ser una prioridad.

Algunos tips para ahorrar

Bank of America da algunas recomendaciones para aumentar la capacidad de ahorro sin importar el nivel de ingresos. Llevar un registro pormenorizado de los gastos le permitirá identificar cuáles son esos momentos en los que gasta sin control, reduzca los gastos hormiga como el exceso de bebidas, snacks, domicilios, plataformas de streaming o incluso transporte individual podrían hacerle un espacio en su presupuesto. Defina un porcentaje de ahorro mensual y trate de cumplirlo. Si separa el ahorro tan pronto llega el ingreso es más fácil acostumbrarse a vivir con menos, lo que no ocurre si espera a guardar lo que le sobre a fin de mes. Elija herramientas adecuadas que le permitan cumplir sus propósitos, teniendo en cuenta las metas que persigue. Y no espere mucho para ver crecer sus ahorros, ahora hay muchos mecanismos que le permiten percibir utilidades. EL COLOMBIANO consultó con expertos cuáles son los mejores vehículos de ahorro e inversión para que pueda aprovechar la coyuntura macroeconómica y sacarle el mejor partido, de modo que no se quede solo con las pérdidas sino que saque una tajada de los beneficios de los tiempos de crisis

10% de los ingresos deberían ir, como mínimo, al ahorro y la inversión, según expertos.

Con todo tan caro, los mecanismos tradicionales de ahorro se quedan cortos y en lugar de atesorar recursos, por falta de conocimiento, se puede perder plata. Por ejemplo, si usted tiene la costumbre de llenar una alcancía o de guardar la plata debajo del colchón, como lo hace el 18% de los colombianos —según la Banca de las Oportunidades—, perdió el 13% de lo que guardó en el último año. Si su ahorro es de $100.000 en realidad podrá comprar lo que conseguía con $87.000 el año pasado, imagínese si no son $100.000 sino un millón, o dos, o 10 o 50 millones. Más o menos así se ve la inflación en sus ahorros si no tiene un mecanismo que le genere rendimientos.

Y como todos los pronósticos apuntan a que este será un año difícil en materia económica en todo el mundo, en el que Colombia crecerá entre 0% y 1% apenas, hay que plantearse los mejores escenarios y tratar de ser muy productivos, prudentes y eficientes. Momento para invertir Siempre es un buen momento para ahorrar e invertir, en eso coinciden los expertos del mercado, pero en realidad las condiciones que confluyen en la actualidad hacen muy atractivo este momento para hacerlo. La inflación parece que por fin empieza a ceder, de ello dan cuenta el incremento de los precios del mes pasado que fue moderando el ritmo (13,34%) y la tendencia global en la que las principales economías, especialmente la de Estados Unidos, llevan meses de reducciones consistentes. Así que todo apunta a que las tasas de interés se van a frenar próximamente y eso es algo que ya está descontando el mercado, lo que hace este el mejor momento para invertir en renta fija y a largo plazo. Jaime Jaramillo, CEO de Finanzas Emocionales, aseguró que “algunos bancos están captando recursos al 14% y hoy la inflación está al 13,34%, en teoría no me estoy ganando mucho frente a la inflación, pero ante la expectativa de que esta bajará en el mediano plazo la ganancia será muy interesante”. Y es que según proyecta Anif, la inflación anual en Colombia podría terminar este año en 8,74%, así que si desde ya se invierte en un producto de renta fija que garantice un retorno significativamente mayor habría una ganancia importante. Los bancos ya saben de la tendencia, por eso han empezado a bajar un poco sus tasas de interés de captación, pero siguen siendo competitivas. Otra opción de inversión es el dólar, que por estos días viene bajando de precio, así que si tiene pensado viajar al exterior es una buena idea comprar con anticipación.

Esta semana la divisa norteamericana cerró en $4.425,27, un precio que no se veía desde septiembre, y como nadie tiene una bola de cristal para predecir si la tendencia bajista continuará, los analistas coinciden en que es un buen momento para comprar dólares o para pagar deudas que se tengan en esa moneda, pues es un precio bastante bajo en comparación con los últimos meses. Sin embargo, Felipe Campos, economista de Alianza Valores, consideró que el mejor punto de comparación para el dólar es el precio que se registraba antes de la segunda vuelta presidencial del año pasado, cuando estaba en $3.800. El dólar aún está más de $600 por encima de ese valor, pero los analistas no creen que en realidad llegue a ese monto en el corto plazo. En la encuesta de expertos del Banco de la República todos ubican la divisa por encima de los $4.000 durante todo el año e incluso algunos apuntan a que llegaría a $5.100. Ahorrar y no exceder gastos La recomendación de los analistas es ahorrar entre el 10% y el 20% del ingreso mensual, pero es algo que muy pocos logran hacer. La Banca de las Oportunidades reseñó en agosto pasado, luego de hacer una gran encuesta financiera, que el 54,4% de los colombianos no guarda, ni ahorra, ni invierte ni separa dinero, la mayoría dice que no lo hace porque no tiene suficientes recursos y apenas le alcanza para los gastos habituales. Los que sí logran sacar un excedente para ahorrar deciden meterlo en alcancías o debajo del colchón (18%), guardarlo en el banco o entidades como cooperativas (9,5%), en monederos digitales (8,1%) y en cadenas de amigos, algunas de ellas podrían ser las famosas natilleras (6,1%).

El problema es que varios de estos mecanismos no generan intereses o lo hacen muy por debajo de la inflación. Otro factor a destacar de la encuesta de la Banca de las Oportunidades es que la mayoría de las personas ahorran con una perspectiva de corto plazo, pensando especialmente en atender emergencias e imprevistos (78,9%); pagar deudas (62,1%); y para recreación, viajes y entretenimiento (41,5%). “Dichos resultados sugieren que el ahorro se emplea como un mecanismo de mitigación del riesgo para sucesos en los cuales los hogares ven afectados negativamente sus flujos normales de ingresos”, dijo la entidad. Llama la atención que solo el 42,8% de quienes ahorran lo hacen pensando en la vejez, que debería ser una prioridad. Algunos tips para ahorrar Bank of America da algunas recomendaciones para aumentar la capacidad de ahorro sin importar el nivel de ingresos. Llevar un registro pormenorizado de los gastos le permitirá identificar cuáles son esos momentos en los que gasta sin control, reduzca los gastos hormiga como el exceso de bebidas, snacks, domicilios, plataformas de streaming o incluso transporte individual podrían hacerle un espacio en su presupuesto. Defina un porcentaje de ahorro mensual y trate de cumplirlo. Si separa el ahorro tan pronto llega el ingreso es más fácil acostumbrarse a vivir con menos, lo que no ocurre si espera a guardar lo que le sobre a fin de mes. Elija herramientas adecuadas que le permitan cumplir sus propósitos, teniendo en cuenta las metas que persigue. Y no espere mucho para ver crecer sus ahorros, ahora hay muchos mecanismos que le permiten percibir utilidades. EL COLOMBIANO consultó con expertos cuáles son los mejores vehículos de ahorro e inversión para que pueda aprovechar la coyuntura macroeconómica y sacarle el mejor partido, de modo que no se quede solo con las pérdidas sino que saque una tajada de los beneficios de los tiempos de crisis. Este es el mejor momento para comprar CDT a largo plazo: tasas de renta fija están altas “La mayor oportunidad se da en la caída de la inflación que hace que las tasas de interés bajen, pero como en este instante todavía están altas, se puede invertir con retornos en Certificados de Depósito a Término fijo (CDT), con tasas no vistas en muchos años, entonces la inversión va a rendir frutos con buena diferencia frente a la inflación. Mientras a más largo plazo se dé la inversión es mejor, porque para el próximo año se espera que la inflación sea del 4%”, dijo Felipe Campos, economista de Alianza Valores.

De acuerdo con el Banco de la República, los bancos en promedio están ofreciendo retornos de 13,04% anual en CDT a 180 días y de 13,84% si el depósito es a un año. Lo mejor es que ya la mayoría de instituciones tienen depósitos de bajo monto que permiten la apertura de CDT desde $100.000, por lo que no es necesario tener grandes capitales para aprovechar esta oportunidad. Si el ahorro es para un viaje internacional, comprar dólares ya es una buena opción El dólar ha perdido más de $400 en las últimas tres semanas, y como es imposible predecir si va a seguir bajando, es un buen momento para adquirir la divisa si su plan es viajar al extranjero, conseguirá el dólar más barato de los últimos seis meses. Pero tenga cuidado con las ofertas que prometen inversión en billetes verdes. Jaime Jaramillo, CEO de Finanzas Emocionales, explicó que tener dólares quietos no es negocio en el largo plazo. “En 1990 el salario mínimo en Colombia estaba en $50.000, para entonces equivalían a 80 dólares. Hoy esos 80 dólares serían 360.000, mientras que el mínimo, que se ajusta a la inflación está en $1.160.000. El dólar solito ni siquiera reconoce la inflación”, anotó el experto. Por eso su recomendación es que el dólar es bueno para gastos que impliquen el pago en esa moneda o inversiones de muy corto plazo que se beneficien de la volatilidad en bolsa. Exponerse a activos en dólares que generen rentabilidad puede marcar diferencia: S&P 500 Diversificar el portafolio de inversión es muy importante, por aquello de no tener todos los huevos en la misma canasta por si esta se rompe. Así que exponerse a activos en dólares que se valoricen sí es una buena manera de aprovechar la revaluación del peso, es la opinión de Jaramillo. Una buena opción es hacerlo a través de fondo de inversión que siga el S&P 500, que es el indicador de las 500 acciones más importantes del mercado gringo. “Si yo hubiera puesto 100 dólares cada mes desde enero de 2000 hasta enero de 2023, hubiera recogido 27.000 dólares, pero si cada mes hubiera comprado ese mismo monto en un fondo arado al S&P 500 se habrían convertido en 75.000 dólares solo en valorización, sin contar con los dividendos”, anotó Jaramillo. Plataformas de renta fija que ayudan a otros dan réditos al bolsillo y al corazón Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, dijo que este tipo de inversiones están recomendadas porque las tasas siguen altas pero la perspectiva de la inflación está bajando. Varias plataformas en Colombia promueven la inversión con propósito, en la cual quien pone el dinero recibe una rentabilidad fija, pero a la vez ayuda a otros a cumplir objetivos. Por ejemplo, A2censo, de la Bolsa de Valores de Colombia, busca financiar empresas a través de la inversión colaborativa, es como hacer una vaca para darle un crédito a un emprendimiento. Un gana - gana, pues el interés que pagan los empresarios es mejor al que le pagarían a un banco, pero el que percibe el inversionista es mayor al que le pagarían en un CDT. De todas formas existe riesgo de impago y las garantías son casi siempre por el 50%. Las acciones son una buena inversión cuando se avecina una crisis económica global “Cuando hay una desaceleración los activos financieros ya lo han pronosticado, generalmente les va mal el año antes, durante la desaceleración les va mejor a los inversionistas”, sentencia Felipe Campos, por lo que considera que la renta variable está en su peor momento, y que posiblemente repuntarán.