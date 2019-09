Guía para alcanzar unas finanzas sostenibles en su negocio

Hacer un presupuesto de los ingresos, separar los gastos personales de los de la empresa, definir un salario propio y para sus empleados, llevar un registro de las ganancias y de los egresos; son las recomendaciones más usuales para lograr un buen manejo del dinero de un negocio de cualquier tamaño. En especial, los de menor tamaño, pues al ser micro, la tentación de manejar en un solo bolsillo el dinero del emprendimiento y el personal, se hace mayor.

El tema es relevante, pues el 89 % del tejido empresarial antioqueño pertenece a empresas micro, que generan el 30,2 % de los puestos de trabajo formal, el 2,5 % del valor agregado de la economía local y el 10,6 % de las ventas externas de todo el departamento; según los datos del Centro de Estudios de la Microempresa (CEM).

“El error más común es que los empresarios no separan sus gastos personales de los gastos del negocio, no llevan registros de cuentas, no sé definen un salario y no planean sus créditos”, señala Gustavo Bustamante, consultor crediticio para este segmento, de la Corporación Financiera Interactuar.

Esto conlleva a que sus emprendimientos fracasen en el corto plazo. Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) el 70 % de las empresas emergentes en Colombia se quiebra antes de cumplir cinco años de vida, de las cuales el 98 % son microempresas. Es decir que solo 3 de cada 10 emprendimientos sobreviven a la etapa de posicionamiento inicial en el mercado nacional.

Pero el riesgo no solo es en este departamento, también a nivel nacional, pues las microempresas representan el 98,8 % de los negocios del país, en total son 1,58 millones empresas. Antioquia representa el 13 %, Bogotá 26 % y Valle del Cauca 9 %.