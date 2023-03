Silicon Valley Bank y Credit Suisse, dos crisis que tuvieron el pánico como protagonista

Y agrega: “Lo de SVB y lo de Credit Suisse no está conectado financieramente, pero lo que sí los conecta es la naturaleza humana: el miedo es lo que tienen en común ambos eventos”.

A esa historia previa, acerca de las dudas del manejo inadecuado del banco suizo, se le suma que uno de los mayores inversionistas dijo que no podía hacer nuevos aportes de capital porque al hacerlo superaría el 10% de la capitalización, con lo que excedería unas condiciones regulatorias, así que la liquidez de Credit Suisse se vino al piso.

Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, asegura que “el problema no es que las acciones bajen per se , sino el efecto de nerviosismo que genera en los ahorradores o en las personas que tienen depósitos o inversiones con el banco (...) ningún banco en el mundo tiene cómo afrontar una salida masiva de una gran parte de sus depositantes, porque los bancos solo tiene una parte de esos recursos disponibles, el resto está invertido”.

“Los bancos prestan recursos e invierten en títulos de renta fija de corto, mediano y largo plazo, pero como las tasas estaban tan bajitas, cuando subieron, los portafolios se desvalorizaron. Esos recursos son los ahorros de los depositantes, entonces los bancos que no tenían un buen balance se empiezan a quedar sin liquidez”, dice Ballén.

La crisis de Silicon Valley Bank pudo tal vez evitarse si desde el jueves pasado los ahorradores no hubieran sacado sus recursos en masa, tal vez el colapso se habría aplazado y en el camino se podrían haber encontrado soluciones, pero no fue así. Y este colapso trajo otros como ya se ha visto en los últimos días.

Y el espaldarazo más grande deberá darse la próxima semana, cuando la FED se enfrente a una nueva decisión sobre tasas de interés. Jerome Powell, presidente de la FED, ya había advertido ante el Congreso que la política monetaria tenía que seguir endureciéndose, pero, como dice Cárdenas, en este nuevo escenario es muy probable que la carta que Powell tenga más a la mano sea la de un sistema financiero frágil y no la de la inflación que puede jugarse al mediano plazo.

“Los bancos centrales están buscando que estas crisis no se conviertan en algo sistémico, y han tomado la decisión de dar un apoyo a los bancos que están en malas circunstancias”, afirma Ballén.

Aunque las acciones de los bancos colombianos en la bolsa de valores se han resentido a la par que ocurre en el resto del mundo, parece haber coincidencia entre el gobierno, el regulador y los analistas acerca de la solidez del sistema financiero del país.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, asegura que “aquí no tenemos ningún riesgo financiero, tenemos un sistema financiero muy sólido, tenemos muy altos estándares, incluso mejores que en Estados Unidos. Este tema no es una preocupación para nosotros”.

Ocampo se refiere a que en EE. UU. los bancos medianos y pequeños no tienen que actualizar sus activos financieros a valor de mercado, por lo que era imposible para el regulador darse cuenta de cómo venían perdiendo plata a la par que la Reserva Federal incrementaba su tasa de interés.

Al respecto, Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, explica que “el sistema financiero colombiano no tiene exposición a esos otros bancos, ni activos, ni están invertidos en ellos, pero obviamente el nerviosismo global pone a temblar a todo el sector en el mundo. Yo no veo a los bancos colombianos ni expuestos, ni en riesgo, ni en una situación financiera delicada para salir a decir que se vean afectados, puede que se contagien de la caída en los precios del sector financiero en el mundo, pero realmente no veo ni implicaciones ni ninguna razón para estar nerviosos con el sistema financiero ni con los bancos colombianos”.