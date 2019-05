Usar un buen combustible puede ayudarle a ahorrar dinero

Está próxima la época de vacaciones, con varios festivos consecutivos, que permiten recorrer el país por carretera. Muchas personas tienen presente hacer el mantenimiento de sus vehículos en cuanto a sincronización, llantas, frenos, bujías, entre otros, lo cual está bien, pero no siempre se preocupan por el tipo de combustible con el que tanquean su vehículo.

Según los expertos, hay una relación directa entre la calidad del combustible que se utiliza, la duración del motor y la frecuencia con la que es necesario tanquear el vehículo, lo cual, como es obvio, se traduce en cuánto dinero se gasta en gasolina.

¿Cómo identificar combustible que no es de buena calidad?

Usar combustible de calidad se nota en que el vehículo tiene mayor potencia y una combustión óptima al momento de acelerar o exigirle rendimiento.

También en mayor estabilidad, que puede percibirse en un sonido parejo del motor y una mejor respuesta del vehículo en caso de aceleración o de cambios de velocidad.

Igualmente, en la disminución en la expulsión de partículas negras por el escape lo que se añade también un beneficio ambiental con menos contaminación.

“Lo ideal es que no haya residuos de carbón en el motor porque estos componentes le roban desempeño al vehículo, le reducen la potencia. ¿Cómo lo voy a notar? Estoy en un semáforo y se siente que la velocidad del motor no es constante, ahí me doy cuenta de que se está desperdiciando el combustible y es señal de que las bujías no están limpias”, dice Bruno Regno, especialista de producto de Chevron Texaco para Colombia y América Central.

¿Cómo notar que se está usando un combustible de baja calidad?

Entre otros factores, por la pérdida de fuerza del vehículo. Por eso es importante monitorearlo en las subidas, así como el arranque habitual del mismo.

Ruidos extraños notados con mayor facilidad en las motocicletas por su exposición, así como ahogos o apagones del vehículo cuando está encendido pero no en marcha.

Una emisión mayor de partículas negras en el escape del automóvil es una señal clara de que el combustible no está generando beneficios en el motor.

Para tener en cuenta

El combustible no solo da mayor rendimiento, también garantiza la limpieza del motor y por ende un menor gasto en mantenimiento.

Muchas veces se comete un error al añadir aditivos para cuidar el motor que están elaborados para otros tipos de motor, en cilindraje o usabilidad.

Se debe estar atento al desempeño del vehículo y al consumo de gasolina.

Es importante pensar también en el ambiente: una combustión con menos gases contaminantes y partículas negras cuida la salud propia y de terceros y produce menos contaminación.