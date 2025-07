“Mi primera idea era trabajar con Frisby Colombia, pero nunca respondieron”: habla CEO de Frisby España

“No es algo que busqué inicialmente. Mi primera idea era trabajar con Frisby Colombia. He visto que han dicho que nunca les contacté. Eso es absolutamente falso.

Yo les dije ‘estoy seguro que si trabajamos juntos va a ser un éxito enorme aquí en Europa por la cantidad de suramericanos que están esperando este tipo de gastronomía’. Ellos me han dicho: ‘Lo vamos a pensar, vamos a hablar con la presidente’ y el tiempo pasó sin ninguna respuesta.

Entonces, decidí hacerlo yo mismo. He visto que había un logotipo registrado, pero no usado desde más de cinco años y una marca que no estaba registrada verbalmente. Entonces la registré, a ver si se oponían, pero el tiempo pasó y, después de los tres meses, no respondieron tampoco a eso”.

