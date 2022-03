Mauricio Alviar, decano de Ciencias Económicas de EIA, estimó que las nuevas ofertas de Gilinski demuestran el apetito del inversionista por obtener una mayor participación en Sura y Nutresa. “No sé si tendrá el control, porque aún está lejos dado que Sura, Argos y Nutresa han optado por no venderle. Lo que llama la atención es la manera escalonada como lo ha hecho, lo que genera gran incertidumbre en el mercado, pues tras la segunda OPA elevó el valor incrementando las expectativas de los pequeños accionistas en la tercera, quienes tal vez no vendan a la espera de otro ofrecimiento superior. Sorprende la manera como Gilinski ha manejado las OPA, porque no es normal que esto ocurra en el mercado”.