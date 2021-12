Gilinski mostró las ganas que tiene por Bancolombia

Contrario a lo que había dicho en entrevista con EL COLOMBIANO el mes pasado, el magnate Jaime Gilinski Bacal quiere fusionar a Sura y Bancolombia con su banco, el GNB Sudameris.

Ayer se conoció el cuadernillo en el que Gilinski explica en qué consiste su Oferta Pública de Adquisición de máximo el 31,6% de las acciones de Sura. Este documento es importante porque se conocen los intereses que tiene el oferente en dicho conglomerado, que a su vez es propietario del 46% de Bancolombia.

Si los accionistas de Sura acceden a su oferta, y resulta exitosa la OPA que cursa por el control del Grupo Nutresa, Gilinski se haría con hasta el 44% de las acciones de Sura; sin embargo, en el cuadernillo se indica que en caso de que la oferta no alcance el mínimo y si no hay oferta competidora “podrá modificar la cantidad mínima ofrecida únicamente en los términos previstos por la regulación”.

Lo importante aquí es que el cuadernillo de la Bolsa de Valores dice que: “En el evento que el oferente obtenga representación en la junta directiva de Sura, es probable que, dadas las condiciones, ponga a consideración de los demás miembros de la junta directiva, el que se analice y sopesen los posibles beneficios y desventajas de una posible alianza estratégica entre las instituciones financieras del Conglomerado Sura - Bancolombia y las instituciones que conforman el Conglomerado Financiero GNB Sudameris Colombia”, y remata: “o inclusive una integración de los dos conglomerados”.

El banco que controla Gilinski tiene varias aristas de operación: Servitrust, dedicada a los negocios fiduciarios; Servibanca, que es la tercera red de ATMs de Colombia; la comisionista de bolsa Servivalores y Corporación Financiera GNB Sudameris S.A, por lo que es entendible su interés en fusionar la operación y agrandar ambos conglomerados.

Pero esta no es una decisión que pueda tomar por sí solo, siempre y cuando no llegue a superar el umbral establecido en la oferta de adquisición de acciones. Sin embargo, Gilinski no renunció a la posibilidad de, en el futuro, comprar acciones de Sura en el mercado secundario, es decir, a cualquier accionista en la Bolsa de Valores de Colombia.

Así se confirma que lo que busca el tercer hombre más rico del país es recuperar el activo que perdió en 1997, cuando vendió al Grupo Empresarial Antioqueño el Banco de Colombia para que fuera fusionado con el Banco Industrial Colombiano, transacción que le dio vida a Bancolombia.

Una disputa sobre cómo se realizó el pago llevó a más de una década de pleitos en los tribunales, que finalmente terminaron con un acuerdo entre las dos partes en 2010.

Un millón detrás de la oferta

JGDB Holding S.A.S. es la empresa que está haciendo la oferta por Sura. Fue constituida el 16 de octubre del año pasado con un capital de un millón de pesos en Bogotá y es filial en Colombia de JGDB Holding S.A, constituida en Panamá con un capital de 10.000 dólares. Ambas empresas son 100% propiedad de Gilinski Bacal y no han tenido ninguna operación comercial ni generado ingresos desde su creación.

Así mismo ocurre con Nugil, empresa de Gilinski que oferta actualmente por las acciones de Nutresa (ver Paréntesis). También es similar el respaldo económico detrás de la propuesta. El miércoles pasado JGDB Holding entregó a la Bolsa de Valores de Colombia como garantía una carta de crédito del First Abu Dhabi Bank, para cubrir el 50% del valor total de la OPA, unos 593,6 millones de dólares.

Es de recordar que la empresa de Gilinski quiere adquirir entre el 25,344% y el 31,68% de las acciones ordinarias del Grupo Sura, a un precio de 8,01 dólares que serán pagados en dólares americanos o en pesos colombianos, según lo prefiera el vendedor. A la tasa de cambio que aplica para hoy, pagarían $32.056 por cada acción, lo que representa una prima de 27,4% sobre el valor de los papeles para el 1° de diciembre, último día que se transaron en la Bolsa.

Siguen las asperezas

Cuando Argos y Sura decidieron no participar de la OPA por Nutresa, para vender sus acciones del holding de alimentos, dijeron que la oferta de Gilinski no reconocía el valor fundamental de la compañía, que era muy superior a la oferta en curso.

Ante esa información, Jaime Gilinski, en entrevista con El Tiempo, cuestionó que no se le diera claridad al mercado y a los accionistas acerca de cuál es ese valor, para que puedan tomar una decisión oportuna.

EL COLOMBIANO tuvo acceso a un análisis de Scotiabank Colpatria acerca de las ofertas por las empresas del GEA. Según ese documento, Gilinski está pagando muy barato por las empresas, teniendo en cuenta el buen desempeño (ebitda) de ambas empresas, lo que garantiza rentabilidad casi que inmediata de la inversión.