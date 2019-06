Las 4 tareas para mayor inclusión financiera

La adopción de nuevos canales, la llegada de más jugadores y una oferta amplia de productos le están permitiendo al sistema financiero colombiano mejorar y extender su cobertura.

Así lo mostró el Reporte de Inclusión Financiera 2018, presentado ayer en Bogotá por el programa Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, en el que se indicó que de los 34 millones de adultos que hay en el país, 28 millones tenían acceso, al menos, a un producto financiero, es decir el 81,4 %. Los datos son superiores a los de 2017 cuando la inclusión fue 80,1 % abarcando a 27,1 millones de personas (ver gráfico).

No obstante, el director de la Banca de las Oportunidades, Freddy Castro, advirtió que pese a que la inclusión financiera va en aumento, el uso de los productos no. Así, de los 28 millones de adultos con un producto financiero, 4,5 millones no lo utilizan, y esa cifra se ha mantenido desde 2014.

Castro explicó que tanto el acceso a productos financieros como la cobertura caen a medida que aumenta la ruralidad, pues mientras la inclusión financiera llegó al 88,7 % en las ciudades y aglomeraciones urbanas, el indicador para las zonas rurales se ubicó en el 55,4 % (ver Claves).

También hay variaciones en la inclusión financiera por rangos de edad, siendo los adultos más jóvenes o la generación de los centennials (las personas que tienen entre 18 y 25 años, según el Reporte) los más excluidos financieramente. Mientras el indicador de este grupo fue del 57,3 %, el de la población entre los 41 y 65 años o baby boomers, fue del 89,1 %.