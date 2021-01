El Centro de Medellín tiene semáforo con hologramas

“Dondo es un marketplace que le da la oportunidad a la gente de comprar lo que quiere dando lo que tiene”, fue como Daniel Marulanda , fundador de la plataforma, explicó en qué consistía su propuesta. A lo que hacía referencia Marulanda es que por medio de Dondo los usuarios pueden pagar con posesiones, habilidades o dinero o incluso con una combinación con cualquiera de las tres. La idea es que cada quien explore hasta que encuentre el producto que le guste o que necesita y presente una oferta que crea suficientemente buena para que el dueño acepte y se genere el intercambio. Para este año, la meta es aumentar la cantidad de transacciones que se realizan en la plataforma, y si bien Marulanda no especificó en qué porcentaje quiere hacerse esto, fue claro en que para ello lo que se necesita es continuar mejorando la experiencia de los usuarios al momento de utilizar Dondo. “Construimos un producto en el que más de 81 % de nuestros usuarios siguen utilizando la aplicación después de seis meses y en promedio se gastan 1,1 horas al día explorando las ofertas que otros han publicado”, argumentó Marulanda para sentenciar que el logro más importante en Dondo es que se ha vuelto un hábito. Gracias a ello, pesos pesados como Eric Yuan , fundador y CEO de Zoom; Jerry Yang , fundador de Yahoo!; Ray Winborne, CFO de Go Daddy y directivos que han pertenecido a empresas como Microsoft y Facebook han sido inversionistas de esta iniciativa.

Juan Villada , cofundador de Fourier Analytics, comentó que el nombre de su empresa surgió gracias al matemático Joseph Fourier , pero que su empresa hoy en día no se dedica solo a este campo del conocimiento. “Nosotros en 2015 iniciamos con la idea de crear una compañía que desarrollara tecnología basada en Inteligencia Artificial y tuvimos la posibilidad de ser incubados en el proyecto de landing de Ruta N”, señaló Villada sobre los primeros pasos de la empresa. A partir de ello, empezaron a presentar soluciones a problemas que traían grandes referentes del empresariado antioqueño, como Grupo Argos, Corona y Fabricato. Además, resaltó que en el entorno empezó a hablarse más de transformación digital y que ese fue otro impulso para que mantuvieran crecimientos de entre 60 % y 70 % anual desde 2015. Si bien una de las metas que se tiene es fortalecerse en Bogotá, Fourier Analytics no ve barreras y aspira a que 2021 sea el año definitivo de la internacionalización. Para ello, esperan tener presencia en Estados Unidos durante el primer semestre del año y a Chile y Argentina para finales de 2021. “Estamos en una transformación muy importante porque éramos una compañía de servicios, pero ahora también estamos enfocados en escalar productos y precisamente el reto principal es hacer crecer esta serie de productos”, agregó Villada. De esta manera, esperan que este año el crecimiento ya vea tres dígitos y se establezca entre 100 % y 150 %, con lo que proyectan seguir cautivando alianzas y talento, contando con ofertas que incluso han sido validadas por Amazon.

Dinastía Inc. es un emprendimiento fundado por Fabio Andres Rendón que funciona como agregadora digital para músicos que quieren dar a conocer sus productos en las diferentes plataformas. Hoy en día, la empresa está gerenciada por Ángela Galeano, quien comentó que se han convertido en “el respirador artificial de la música” en tiempos en los que no se puede, por ejemplo, lleva a cabo eventos masivos como los que se hacían antes. Sobre qué los diferencia de propuestas similares, Galeano destaca su funcionamiento sobre un porcentaje de ganancias, con lo que los artistas no arriesgan dinero que no tienen, sino que pagan una vez y ven el fruto de lo conseguido a través de la agregadora, a la cual ya se unieron 19.000 músicos. Entre las bondades que ofrecen se encuentra la posibilidad de que cada artista evalúe cómo le ha ido en las diferentes plataformas a las que agregan contenido -por ejemplo, YouTube o Spotify. Además, la gerente no desconoce que el hecho de estar situados en Medellín es una ventaja importante: “eso ha hecho que la gente, por un voz a voz, se vaya enterando de Dinastía. Somos la agregadora máxima en cuanto a Guaracha Electrónica, Fumaratto, entre otros ritmos”. Por último, indicó que el hecho de ser parte de la economía naranja les ha mostrado beneficios como empresa, puesto que aseguró que en términos de impuestos reciben algunas exenciones al ser una industria creativa que aún se encuentra en crecimiento.