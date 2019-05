Café, plátano y caña, top 3 del agro antioqueño

“Nuestra agricultura no es competitiva. Nada se ganan los productores con querer sacar más volúmenes o desarrollar investigación, si no hay adecuación de suelos, agua o vías de comunicación. Así es imposible aprovechar el potencial agrario”, añadió.

Frente a la publicación de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, los dirigentes gremiales plantearon cuestionamientos e inquietudes, principalmente porque la información revelada corresponde a la situación del campo colombiano hace casi año medio.

Y es que en el calendario del Dane del año anterior, esta entrega fue programada y reprogramada en varias ocasiones (julio 31, septiembre 28 y noviembre 30).

Consultado sobre esta situación, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, le dijo a EL COLOMBIANO que entregará próximamente una respuesta detallada, que estará sustentada con la información del equipo técnico de la entidad.

Entretanto, el presidente de la SAC manifestó que es preferible conocer estos datos que no disponer de la información, pero confió en que el Dane elabore con mayor prontitud este tipo de análisis, para tener una base actualizada de lo que está pasando en el agro.

A juicio de Hernández el reporte del Dane no es útil, pues además de rezagado no ofrece cifras creíbles. “El Censo Agropecuario de 2014, por ejemplo, no fue completo y no recorrió el país de la manera adecuada y por eso no sobraría una revisión”.

Finalmente, Palacio dijo que “conocer los datos de 2017 en mayo de 2019 no tiene ninguna utilidad”.