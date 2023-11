“Eso es producto del régimen de libertad vigilada que existe. Esto permite que los vendedores minoristas puedan fijar libremente el precio, pero esto es una estrategia de mercadeo que utilizan grandes compañías mayoristas y grupos económicos muy fuertes que tienen apalancamientos financieros importantes. Hemos visto precios artificiales de la gasolina muy por debajo del costo de lo que le vale a la estación de servicio. Ellos quieren aumentar su participación en el mercado con una competencia destructiva. Hoy el pequeño propietario no tiene cómo competir”.

Si ustedes no acompañan la decisión del Gobierno, entonces, ¿qué proponen pasa solventar la situación?

Los críticos piensan que es un golpe al bolsillo, pero los analistas dicen que es una decisión financiera responsable, ¿el gremio qué cree?

“No, uno no puede ser ajeno a la realidad del déficit, pero lo que creemos es que el Gobierno debería destinar parte del Presupuesto General para seguir subsidiando en algo los combustibles. En el mundo hay 172 países que subsidian los combustibles de manera directa e indirecta, en México, Chile y Argentina, lo hacen y nosotros no tenemos por qué ser los más guapos, eso impacta el tema inflacionario y en este momento el poder adquisitivo de los colombianos no es tan alto como para equiparar los precios internacionales, además, Colombia es un país productor de petróleo”.