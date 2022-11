La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) oficializó que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Grupo Nutresa, finalizará este viernes, 18 de noviembre.

De esta manera el periodo de aceptaciones del ofrecimiento hecho por el inversionista árabe IHC, que busca mínimo el 25% de las acciones del grupo de alimentos, no se va a extender. “La BVC se permite informar que de conformidad con lo previsto en el artículo 3.3.3.10 del Reglamento General de la bolsa, el numeral 6 del Instructivo Operativo No. 019 publicado mediante el Boletín Normativo BVC No. 040 del 25 de octubre de 2022, el periodo de recepción de aceptaciones de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones Ordinarias de Grupo Nutresa finaliza el viernes 18 de noviembre de 2022 a la 1:00 p.m”, se lee en el boletín de la entidad.