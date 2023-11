Paralelamente, en esa sesión se expuso que como resultado de los balances de oferta-demanda de gas, el país está importando este combustible y entre octubre y lo corrido de noviembre de 2023, se han importado, en promedio, 204 millones pies cúbicos día (GBTUD), lo cual equivale al 17% de la demanda nacional, a un costo para la demanda cercano a US$20/GBTU.

Varios exministros de Minas y Energía coincidieron en que expandir el portafolio de Ecopetrol es un movimiento normal. Sin embargo, hicieron varias observaciones para señalar los riesgos y los vacíos que dificultarían el asocio con PDVSA. Por ejemplo, mencionaron el costo y el tiempo que se llevaría la recuperación y puesta en marcha del gasoducto Antonio Ricaurte y los riesgos en los que incurriría el retorno de la inversión al hacer negocios con una petrolera que ha estado en la palestra por impagos.

Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol, dijo que “un eventual negocio con PDVSA parece una mala idea, no porque sacar petróleo de Venezuela sea malo, podría ser muy bueno, pero PDVSA es una compañía que no necesariamente paga las cuentas, no es confiable y cualquier día el presidente Nicolás Maduro amanece Bravo y dice: no le paguen a Ecopetrol”.