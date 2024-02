Ante el pronunciamiento del gobierno estadounidense sobre retomar el esquema de sanciones hacia Venezuela, si no mejoran las condiciones de cara a las elecciones presidenciales de ese país, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció estar preparada ante la posibilidad del regreso de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos.

“Las sanciones en Venezuela nunca han dejado de existir, nosotros tenemos bienes cancelados que no hemos podido traer al país, equipamientos que ya fueron comprados y adquiridos por la Nación, que no ha sido posible traerlos y en cuanto a alivianamientos de sanciones eso solo permite que algunas empresas estadounidenses o transnacionales vengan a Venezuela y visualicen cualquier tipo de proyectos”, señaló Tellechea, quien también es ministro de Petróleo.

De esta manera, el funcionario aseguró que si les ponen más sanciones se prepararán para ellas.

Puede leer: Petróleo daría empujón a Venezuela, pero su economía aún no despegará

“Ténganlo por seguro que va a conseguir una industria poderosa para enfrentar cualquier situación que provenga. El mundo atraviesa hoy un problema energético y Venezuela, a los cuatro vientos lo podemos decir, está abierta para resolver y solventar el problema energético a escala mundial”, dijo.

Entérese: “Es un chantaje grosero e indebido”: Venezuela respondió a EE. UU. tras reimponer sanciones por inhabilidad de Machado

Finalmente, el presidente de Pdvsa envió un mensaje en el que afirmó que no pueden “arrodillar porque alguien quiera decir que no podemos hacer negociaciones con otro país, o que no podamos hacer las negociaciones que corresponden. Las consecuencias de las medidas que tomen los Estados Unidos seguramente ellos también las van a tener”.

Cabe recordar que, en octubre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU., emitió una licencia de seis meses para autorizar temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela.

Sin embargo, Estados Unidos condicionó la flexibilización de dichas sanciones, que incluía el levantamiento parcial del embargo al petróleo, gas y oro de Venezuela, a la liberación de presos políticos y al establecimiento de garantías electorales, incluida la habilitación de candidatos.