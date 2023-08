La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que para dar por cerrada la investigación en contra de Avianca por no informar acerca de la posible integración con Viva Air , aceptó un plan de atención a los usuarios afectados por el cierre de operaciones de la aerolínea de bajo costo, que les permitiera recibir el servicio al que tienen derecho.

Hay que tener en cuenta que este plan está disponible para los usuarios que compraron tiquetes para volar hasta el 30 de septiembre de 2024, y entrará en vigor una vez se surtan las notificaciones a las partes interesadas y a los terceros intervinientes, un proceso que podría tardar unas dos semanas.

Adicionalmente, hay otra serie de medidas orientadas a que este tipo de comportamientos no se presenten y no haya violaciones a la libre competencia y afectación a los consumidores. “Se le exige a Avianca la adopción de un programa de cumplimiento completamente serio y ejecutable, además de un sistema muy riguroso de vigilancia para garantizar que se implemente adecuadamente este sistema y que no haya violaciones a la libre competencia”, señaló el delegado.

Incluso, la superintendente Pimienta agregó que si Avianca no cumple con los acuerdos, podrá verse expuesta a multas de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes.