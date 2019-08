Los 4 malestares que está enfrentando la EPS Sura

Según Gabriel Mesa Nicholls, gerente de la EPS Sura, desde hacía más de 10 años la compañía no contabilizaba pérdidas financieras, pero el primer semestre de 2019 fue la excepción al reportar un monto negativo de 16.077 millones de pesos, cifra que contrasta con las ganancias acumuladas en los primeros seis meses del año pasado por 45.424 millones.

Pero, ¿qué cuál es la causa de ese desempeño negativo? Para el empresario existen cuatro factores desequilibrantes, propiciados por una serie de decisiones técnicas adoptadas por el gobierno que necesitan ser corregidas. “Si eso no sucede las EPS buenas no van a pasar este año, no van a sobrevivir”, advirtió Mesa en diálogo con EL COLOMBIANO, quien manifestó que al dinero de la Unidad de Pago por Capitación (847.180 pesos por persona en el régimen contributivo) lo están recargando de obligaciones.

Usted menciona cuatro desajustes, ¿cuál es el primero?

“En la revisión de las inclusiones del plan de beneficios para este año hubo un mal cálculo y algunos procedimientos quedaron con déficit. Por ejemplo, homologaron una tomografía simple con el PET/TC (tomografía por emisión de positrones), la primera vale 100.000 pesos y la segunda cuatro millones. Este desbalance le representa a la EPS Sura 42.000 millones de pesos”.

¿Qué otro desequilibrio se observa?

“La prima de incapacidades que estaba en 0,38 % el año pasado la bajaron a un 0,34 % este año, lo que quiere decir que de 100 pesos que cotiza el afiliado a salud se guardaban 38 centavos en una bolsa, pero hoy solo se guardan 34 centavos. La decisión es contradictoria cuando el gobierno reconoce que actualmente las incapacidades están disparadas. Este desequilibrio le representa a nuestra EPS otros 36.000 millones de pesos, que se cargan a la UPC” (ver ¿Qué sigue?).

¿Qué hay del traslado de pacientes?

“Los afiliados enfermos de las EPS que no están prestando servicios están migrando a las EPS que sí están en funcionamiento. Ese movimiento es 5 o 10 veces mayor que el observado en 2018 y estamos recibiendo enfermos terminales o con VIH, cáncer y diabetes, que generan otra presión económica gigante, alrededor de 48.000 millones de pesos para esta empresa”.

¿Y qué más está pasando?

“Por el no pago de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) nos tocó castigar la cartera por 63.000 millones de pesos. Así que los desequilibrios totales en nuestro caso representan 190.000 millones de pesos, y hemos iniciado un plan de trabajo interno para obtener mayor eficiencia”.

¿Ya le plantearon esto al gobierno y qué les han dicho?

“Hemos tenido reuniones con los gremios de la salud, los ministerios de Hacienda y Protección Social, que nos responde que están evaluando”.

En ese contexto, ¿que bondades tiene la Ley de Punto Final?

“Es un paso importante, pero con este mecanismo solo nos están reconociendo las deudas de años anteriores. Así las cosas aquí hay dos asuntos distintos, el primero es positivo porque nos reconocen las cuentas pasadas. Sin embargo, nos deben asegurar que los pagos de aquí en adelante cubran la operación. Con los desequilibrios que ya comentamos el panorama no es claro”.

¿Cuánto va a recuperar la EPS Sura con esa ley?

“En enero de 2016 el saldo era de 180.000 millones de pesos, este año vamos en 650.000 millones. Esperamos que la norma nos permita recuperar ese monto, aunque sabemos que eso no va a ocurrir este año”.

Y tras la Ley de Punto Final, ¿qué debe seguir?

“Hay que fortalecer a las EPS que están prestando los servicios, consolidar el sistema y definir cómo será el manejo del NoPBS (servicios y tecnologías en salud no cubiertos por el plan de beneficios en salud) para que podamos garantizar que con los recursos que tenemos podemos funcionar adecuadamente. Están hablado del establecimiento de unos techos técnicos, que es muy peligroso, pues aquí existe la autonomía médica e imponer un tope artificial y limitar lo que el doctor prescriba”.

Aun con esas dificultades, ¿en qué invierte la

EPS Sura?

“Estamos centrados en conocer en detalle a nuestros afiliados para atenderlos, y entendemos que la gestión del riesgo es la única manera para ser sostenibles”.