Leonardo Villar deberá velar por la estabilidad económica del país

En su sitio web oficial, el Banco de la República recuerda que “la única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas)” que este mismo emite. Además, anota que “el bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado”, por lo que en ese sentido no hay obligatoriedad de recibirlo como un medio de cumplimiento de las obligaciones.