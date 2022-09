Y es que en un sector con grandes jugadores como Claro, Movistar, Tigo o Virgin hay empresarios que le apuestan a conectar a quienes aún no están conectados.

“Nuestra idea no es competir con los grandes operadores en el tema de tarifas ni nada de eso, le apuntamos a quienes no tienen en su hogar internet fibra óptica o a aquellos que en la zona rural no tienen este servicio”, explicó Carlos Herrada, director de Liwa.

Para ejecutar esta tarea, desde 2020 esta empresa ha invertido US$10 millones, y ya le prestan servicios de telecomunicaciones a unas 5.000 compañías y cobertura de internet a 92.000 hogares, principalmente en el centro del país.

“Comenzamos nuestro recorrido de llevar internet de alta velocidad a la región del Sumapaz y municipios de la sabana de Cundinamarca con más de 850 kilómetros de fibra óptica y 2.000 antenas de internet inalámbrico, esto permite que más de 92.000 hogares estén conectados a todos los beneficios de internet”, contó el empresario.

Ahora, con la idea de llevar servicios de telefonía móvil virtual a todo el país, con un plan de fidelización como propuesta de valor para ganar usuarios, la meta es llegar a 178.000 usuarios, superando a otros operadores como Flash Mobile (169.887 abonados) o Suma (23.905).

“La aspiración de Liwa es convertirse en el encargado de conectar y empoderar a todos los que no tienen accesibilidad en términos de conexión digital en diferentes partes del país y a aquellos que no han tendido oportunidades para generar más ingresos”, añadió Herrada.

Parte de la clave de este Operador Móvil Virtual (OMV) es funcionar con las antenas de Tigo, por lo que el reto es abarcar más zonas del país, conectando a zonas como La Guajira, Cauca, Risaralda, Chocó y otras, ayudando a disminuir cada vez más la brecha digital del país.

En el caso de Antioquia ya hay zonas identificadas porparte de Liwa para expandir sus negocios, y próximamente se presentarán las ofertas.