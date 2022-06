Después de la renuncia a la Junta Directiva de Sura de Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, y Alejandro Piedrahita Borrero, vicepresidente de finanzas corporativas del mismo Grupo, JGDB Holding y Argos dieron a conocer las nuevas fichas que se someterán a consideración en la reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas que se llevará a cabo el miércoles 22 de junio. Estos son los perfiles de los candidatos presentados por Grupo Argos Como miembros patrimoniales: Luis Javier Zuluaga Palacio Administrador de empresas de la Universidad EAFIT. Cuenta con estudios en materia financiera y de administración, como el CEO’s Management Program en Kellogg School of Management (2018), Global Summit San Francisco en Singularity University (2017), VMP for CEO’s Madrid en el Instituto de Empresa (2012). Adicionalmente, ha participado en juntas directivas de diferentes empresas, entre ellas Grupo Nutresa S.A. como miembro suplente entre 2004 y 2015, donde además participó en los Comités de Junta Finanzas, Auditoría y Riesgos, Gobierno Corporativo y Nombramientos y Remuneración. Fue miembro principal en la junta directiva de la Andi Regional Antioquia entre el 2016 al 2019.

Pablo Londoño Mejía Administrador de Empresas con énfasis en finanzas y economía del Babson College, Boston, Estados Unidos. Ha participado en cursos sobre administración, entre ellos el programa para la Alta Dirección en Gestión y Liderazgo y el CEOs Management Program en el Kellog School of Management. De 1997 a 2000 hizo parte del equipo de analistas para los negocios en Latinoamérica en el Manhattan Bank (New York) apoyando su área de fusiones y adquisiciones, préstamos sindicados y análisis financiero de algunas industrias en la región. Ha sido miembro de la junta directiva de Factoring Bancolombia (2007-2011); miembro del consejo directivo de La Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama (2014-2018); Off Corss (2008-2022) y en Promotora de Comercio Social desde el 2005 hasta la fecha. Desde el año 2000 se vinculó a la empresa Colombiana de Comercio Corbeta Distribuciones, donde actualmente de desempeña como gerente corporativo y miembro principal de la junta directiva. Luis Felipe Hoyos Vieira Master en Business Administration de Lousiana State University, Estados Unidos. Ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Se ha desempeñado como vicepresidente financiero y de planeación de Fabricato; gerente general de Comercia S.A. Compañía de Financiamiento Comercial; cicepresidente corporativo de Banca Empresarial del Banco Santander S.A.; y gerente general del Banco Comercial Antioqueño en Panamá. Guillermo Alberto Lema Jaramillo Ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Cuenta con una especialización en ingeniería aeronáutica de la misma universidad. Realizó diferentes estudios en lengua extranjera, entre ellos, “Chinese Bridge” group exchange programm Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, Center for Language Education and Cooperation. Así mismo, obtuvo la certificación Cisco Certified Network Associate (CCNA) de la Universidad Nacional de Medellín. Como miembros independientes: Sebastián Orejuela Martínez Ingeniero de producción de la Universidad Eafit y Máster of Science de la Universidad de Boston. Se desempeñó como Financial Advisor en Merrill Lynch desde el año 2000 hasta 2016. Desde hace más de 15 años hace parte de la junta directiva de Prebel S.A. y actualmente es el presidente de dicho órgano de gobierno. También presta servicios de asesoría financiera a empresas colombianas y del exterior.

Luis Santiago Cuartas Tamayo Abogado de la Universidad Pontifica Bolivariana, Especialista en impuestos y en materia societaria. Cuenta con una experiencia profesional de más de 35 años en el ejercicio del derecho y es socio fundador de la sociedad Jurídicos Cuartas & Cuartas S.A.S, firma de abogados orientada a la prestación de servicios profesionales en materia jurídica en particular en litigios corporativos, societarios y comerciales. Es miembro del comité de tributaristas de la Andi y miembro del Consejo Directivo de Centro de Estudios Tributarios - CETA (actualmente presidente). Lina María Echeverri Pérez Ingeniera electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Realizó maestría y doctorado (Ph.D) en Economía, en la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Se ha desempeñado como vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones en Carbones del Cerrejón; directora de Asuntos Públicos para América Latina, directora de la Fundación, vicepresidente de Relaciones Institucionales y vicepresidente de Asuntos Regulatorios en la Organización Telefónica S.A.; gerente de Estrategia en Teledatos S.A.; gerente general de EPM Televisión; vicepresidente regional en la Corporación Financiera del Valle y subgerente en la compañía Prospección S.A. Estos son los perfiles de los aspirantes presentados por JGDB Holding Como miembros patrimoniales Gabriel Gilinski Kardonski Bachelors Degree (licenciatura), Universidad de Pennsylvania Filadelfia. Se ha desempeñado como Director JGB Financial Holdco Inc, Miami, FL.; director de la Corporación Financiera GNB Sudameris; director del Banco GNB Sudameris S.A. Colombia; director del Banco GNB Paraguay, director del Banco GNB Perú; director de JGB Bank; vicepresidente ejecutivo JGB Bank; consultor financiero The Boston Consulting Group (Santiago de Chile). Participa actualmente en las juntas directivas de Proyectos Semana S.A., Publicaciones Semana S.A.; JGB Financial Holdco Inc, Miami, FL; Corporación Financiera GNB Sudameris; Banco GNB Sudameris S.A., Colombia; Banco GNB Paraguay; Banco GNB Perú; y JGB Bank. Ángela María Tafur Abogada con énfasis en socioeconomía de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia. Tiene una maestría en Derecho Comparado Internacional Cornell University, Ithaca, New York, Estados Unidos. Se ha desempeñado como presidente y directora ejecutiva Give To Colombia, Inc.; socia fundadora de Tafur, Domínguez y Arana; vicepresidente de Asuntos Legales Bancol y Cía; asesora legal en la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia); asesora legal Corporación Financiera del Valle; abogada del Departamento Legal Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia); asesora Banco de Colombia S.A.; asistente de Investigación Esguerra, Barrera y Gamba; asistente de Investigación Posse y Cía. Ha participado en las juntas directivas de Banco GNB Sudameris, Panamá (2005 – mayo 27 de 2022), Give To Colombia (2003 – presente), Banco de Colombia S.A. (1989 – 1997), Litoformas de Colombia (1989 – 1996), Inmobiliaria Bancol (1989 – 1996) y G2C UK (junio 2022 – presente).

Ricardo Díaz Romero Contador público Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en Administración y Auditoría Tributaria de la misma universidad. Cuenta con estudios en Normas Internacionales de Información Financiera. Se ha desempeñado como gerente y representante legal de P.B.Z Ltda./Inversiones; IJG S.A.S., fue contralor en Administradora del Progreso Ltda. y Bancol y Cía S. en C.; asistente de Gerencia Financiera en Bon Bril S.A.; gerente Volta S.A. – Industria Eléctrica; asesor financiero Inelmo S.A.; jefe del departamento de Contabilidad en Serviaseo S.A. Participa en las juntas directivas de Proyectos Semana S.A. (2019 – presente), Publicaciones Semana S.A. (2019 – Presente), Corporación Financiera GNB Sudameris (2018 – Presente), Banco GNB Sudameris S.A., Colombia (2004 – presente), Fidusudameris (2004 – 2007), Inmobiliaria Bancol (1997 – 1998), Andileasing S.A. (1994 – 1995).

Jaime Gilinski Bacal Master in Business Administration - MBA Universidad de Harvard Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Bachelors Degree Georgia Tech University Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Se ha desempeñado como director JGB Financial Holdco Inc, Miami, FL.; director London & Regional Panamá S.A.; director Corporación Financiera GNB Sudameris; director Banco GNB Sudameris S.A., Colombia; director Banco GNB Paraguay; director Banco GNB Perú; director Banco de Colombia S.A.; Director Banco Andino; vicepresidente ejecutivo Organización Industrial Gilinski; asociado en Finanzas Corporativas Morgan Stanley & Co. Participa en las juntas directivas de JGB Financial Holdco Inc, Miami, FL (octubre de 2013 – presente); London & Regional Panamá S.A. (septiembre de 2007 – presente); Corporación Financiera GNB Sudameris (septiembre de 2018 – enero de 2022); Banco GNB Sudameris S.A., Colombia (enero de 2010 – enero de 2022); Banco GNB Paraguay (noviembre de 2013 – presente); Banco GNB Perú (octubre de 2013 – presente); Banco de Colombia S.A. (marzo de 1994 – diciembre de 1997); Banco Andino (agosto de 1991 – febrero de 1994). Como miembros independientes José Luis Suárez Parra Abogado de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia y Master of Laws de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Es especialista en Legislación Financiera Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. Se ha desempeñado como socio y director Gómez-Pinzón Abogados; abogado extranjero Slaughter & May y Asociado Arenas, Gómez & Asociados. Participa en las juntas directivas de Sociedad Unidades Residenciales Modernas, Gómez-Pinzón Abogados y Fundación Neumológica Colombiana.

Christian Murrle Administrador de empresas con título BSBA Georgetown University Georgetown, Washington D.C., Estados Unidos. Participó en el Advanced Management Program Universidad de Harvard Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Se ha desempeñado como Socio Fundador y Director Ejecutivo Panamcap Advisors LLC, New York; director ejecutivo Panamerican Capital Partners LLC, New York; Presidente Ingenio San Carlos, Cali, Colombia; gerente Corredores Asociados S.A., Cali, Colombia; subgerente Internacional Banco de Bogotá, Cali, Colombia; ejecutivo de Cuenta para Instituciones Financieras, Colombia, Panamá y Clientes Corporativos Banco de Bogotá Trust Company, New York; subgerente General Banco de Bogotá New York Agency. Participa en las juntas directivas de Junta Latinoamericana de Georgetown University, Colombian American Association, Ingenio Providencia, Ingenio San Carlos, Ingenio Risaralda, Ciamsa y Melendez S.A.