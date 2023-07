Irene vélez fue designada por el presidente Gustavo Petro para que llevara a cabo la transición energética del país, convirtiéndose en la primera filósofa en ocupar ese cargo. Y aunque parecía ser hasta hace poco la ficha intocable del gobierno, ayer presentó su renuncia al Ministerio de Minas y Energía.

La gestión de Vélez despertó críticas y descontentos por parte de varios sectores, pues consideraban que no era la persona indicada para ocupar el cargo. Sin embargo, su salida no fue precisamente por su desempeño como jefe de esa cartera sino por investigaciones personales, por lo que no habría motivo para suponer que las políticas e ideologías mineroenergéticas del gobierno tendrán algún cambio.

“Hoy, aunque la tarea no la damos por culminada, con profundo respeto por la institucionalidad decido apartarme del cargo de ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa del Gobierno. Estaré siempre presta a responder a las autoridades cuando así lo requieran”, se lee en la carta de renuncia de la ex funcionaria.

¿Sigue la misma línea?

Aunque algunos han aplaudido la salida de Vélez del ministerio, esta no significaría que el plan que se ha trazado el gobierno para el sector mineroenergético vaya a cambiar.