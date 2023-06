Al estar allí, a muchos les tiemblan las manos, no miran a los ojos de los funcionarios que los atienden y algunos prefieren no hablar, la paranoia reina entre ellos.

Wilches recordó especialmente la historia de una ganadora tolimense, cuyo municipio de origen quedó bajo reserva del sumario. Solo detalló que se trataba de una trabajadora por cuenta propia que vendía chicles, cigarrillos y otros dulces. Un día salió al rebusque y no vendió nada. Para acabar de ajustar, llovió muy fuerte y los clientes no asomaron.

Uno que otro suelta la crónica, pero ponen como condición que sus voces no sean grabadas y que no se tome ni la foto de sus uñas.

¿Vuelven a la pobreza?

Según Alfio Bardolla Training Group, una sociedad de formación financiera, el 75% de los ganadores de la lotería quedan arruinados a la vuelta de cinco años. No obstante, muchos que no se la ganan igualmente pueden perderlo todo cuando desarrollan adicción por las apuestas (ludopatía), dado que este trastorno puede derivar en la bancarrota de quienes lo padecen. En Colombia, según un estudio de la Universidad Nacional, el 19% de la población lo sufre.

En todo caso, al consultarle a la gerente si le hacían seguimiento a los nuevos ricos contestó: “A mí no me consta ese dato, lo he escuchado muchas veces, pero la verdad es que los ganadores no aceptan ningún tipo de ayuda, muchos lo hacen por temor y uno no los juzga”.

Finalmente, se refirió a Raspa y Listo, un producto con el que están diversificando el portafolio para mantenerse vigentes en el mercado (ver Radiografía). Así mismo, están sacando billetes coleccionables, en los que incluso ya salieron impresas varias obras del maestro Fernando Botero.

Lo cierto es que las perspectivas con el negocio son optimistas y la meta es continuar como la lotería más vendida del país para transferirle más recursos al sistema de salud colombiano, en lo que va de la actual administración se han girado más de $330.000 millones.