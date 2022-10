La catedrática italiana, a quien el jefe de Estado no dudaría en pedir consejo o asesoría para orientar la economía y finanzas del país , ha sido referenciada en varias entrevistas por el propio mandatario, ya que considera que con sus análisis pondrían al país en la senda del crecimiento, la prosperidad y la equidad.

Y es que la presencia de Mazzucato en el país no es al azar, ya que fue invitada por Asobancaria, luego de que el ambiente de la cumbre del sector bancario en Cartagena no quedara en los mejores términos con el Gobierno Nacional. Así, la economista serviría de puente para que ambos lados se acerquen y logren una concertación.

La visita al país de la italiana fue aprovechada por el jefe de Estado, quien sin pensarlo dos veces la invitó a la Casa de Nariño para conocer en persona a quien sigue en sus libros y escritos con tesis y teorías que para el presidente de la República pueden ser determinantes para el desarrollo económico de Colombia.

“Mazzucato no duda en llamar las cosas por su nombre. Advierte que mientras más el sector público se aleje del sector privado, mejor será. Recuerda que el precario papel de los gobiernos actuales es la receta del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, desde Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que fueron los que impulsaron el neoliberalismo”, señaló el ex ministro Rafael Pardo, en una columna publicada en este diario.

Curriculum de lujo

Mariana Mazzucato nació el 16 de junio de 1968 en Roma. Obtuvo la Licenciatura en Historia y Relaciones Internacionales de Tufts University en 1990, así como un Máster en Economía de la New School for Social Research en 1994, y un Doctorado en Economía, también en la misma universidad en 1999.

“De 24 años, sin formación económica previa (es historiadora), en los noventa llega a la New School for Social Research de New York donde se doctora. Debió padecer allí la influencia de Anwar Shaikh, economista paquistaní, quien se autodefinía como ‘marxista fundamentalista’”, indicó el analista económico Luis Guillermo Vélez Álvarez.