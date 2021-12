Bolsa y peso chilenos reaccionan con temor tras elección de Boric

¿Por qué ganó Boric?

El triunfo electoral de Boric se convierte en uno de los más holgados desde que Chile retornó a la democracia, en una elección que convocó a más de 8,3 millones de personas de los 15 millones habilitadas para sufragar.

Los analistas coinciden en que el triunfo del izquierdista se asienta en la mayor participación en el balotaje del domingo: 1,2 millones de votantes más que los que acudieron a las urnas en la primera vuelta, que había ganado Kast.

“Hay toda una generación de personas que han votado esporádicamente o no han votado y hoy día se están incorporando al proceso político en Chile, lo que desde el punto de vista del compromiso cívico ciudadano es bueno para este país que necesita fortalecer la democracia”, declaró a la AFP Marcelo Mella, académico de la Universidad de Santiago.

Los jóvenes chilenos, tradicionalmente reacios a participar en las elecciones, acudieron a las urnas a apoyar a Boric, según los expertos.

“Boric no era mi candidato pero sí voté porque por el otro candidato no podía votar por él moralmente. Esperemos que (con Boric) se dé mayor igualdad y no haya tanta corrupción”, dijo a la AFP Natalia López, una estudiante de 35 años.