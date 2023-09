No se podía esperar otra cosa del más ilustre huésped que haya llegado en 2023 a la zona (ver Paréntesis), pues desde que se unió a las filas del Inter de Miami se han valorizado las boletas, subió el flujo de turistas y el comercio vive una época de bonanza especial.

Florida —especialmente la ciudad de Miami— es conocida como un centro global de entretenimiento y se ha ganado un lugar dentro de esos destinos que casi todo el mundo quiere conocer.

Sus playas, edificios, yates y vida nocturna hacen parte de la cultura pop y los visitantes se ven mucho más cautivados por la cantidad de famosos que tienen mansiones a lo largo de la zona costera que comprende el condado de Miami-Dade (ver gráfico).

Existe un tour por la Bahía Bizcaine, zona conocida por albergar una gran cantidad de las increíbles propiedades que tienen o han tenido varios actores, deportistas y empresarios de primera plana.

El nombre de esa visita guiada es Estates of the Rich and Famous, o traducido al español: las propiedades de los ricos y famosos. Es un paseo en barco que les permite a los mortales comunes divisar las imponentes fachadas de esas casas que tienen o tuvieron los personajes de la farándula.

Entonces, los guías señalan las mansiones de Jennifer López, Ricky Martin, Gloria Estefan, Shakira, Puff Daddy (famoso productor que dio a conocer a Biggie Smalls) y Enrique Iglesias. Todas por encima de la barrera de los US$10 millones, con piscinas, Jacuzzi y altas palmeras.

Además allí hay algunas islas artificiales en las que han tenido casa personalidades como Madona, Sylvester Stallone y Tom Cruise.