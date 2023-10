Ayer, el ministro Camacho aseguró que “el mes anterior no hicimos ese incremento (en la gasolina) porque veníamos en las mesas de trabajo con taxistas. Si durante estos días no se logra avanzar, mantendremos la decisión de no subir precios en noviembre”.

Sin embargo, este miércoles, Bonilla confirmó que en noviembre sí habrá aumento.