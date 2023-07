Durante un foro en la Universidad del Rosario, Germán Umaña, ministro de Comercio, estaba hablando sobre la política de reindustrialización que quiere llevar a cabo el gobierno Petro, pero en un momento de la presentación se le fueron las luces y dijo: “ no puede ser que nuestras mayores exportaciones de servicios sean de paramilitares”.

´”Cuando en la charla sobre Reindustrialización hablé de no depender de exportaciones de servicios paramilitares, me refería a los servicios de seguridad. El término no fue afortunado. Quise llamar la atención de transitar hacia aquellos de mayor valor agregado y progreso técnico”, escribió Umaña en su cuenta de Twitter.

Pese a que intentó arreglar lo que fue una desafortundada declaración, los cibernautas no pasaron por alto lo sucedido y hubo quienes defendieron el sector de la seguridad y el valor agregado que genera para la economía a través de su desarrollo tecnológico y los profesionales que se desempeñan allí.