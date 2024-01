El primer mes de 2024 se acerca a su fin y la tarea en materia económica no tuvo vacaciones. En los primeros días del año se conoció que la inflación al cierre de 2023, luego de varios meses volvió a un dígito, se ubicó en 9,28%, y por ahora están pendientes otros indicadores claves como el crecimiento del PIB y la tasa de desempleo.

“La decisión más difícil en este periodo ha sido la de tener que asumir dolorosamente los ajustes del precio de los combustibles que es una decisión responsable, pero obviamente va contra las implicaciones de lo que se esperaba de un Gobierno del carácter del presidente Petro, pero que efectivamente, contra el querer esto había que ajustarlo, pues de lo contrario no cerramos el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc)”.

“Pues tenemos la expectativa de qué piensan esas calificadoras, pero lo cierto es que no es lo mismo un país que está creciendo a una tasa de más 3%, a uno con una desaceleración como la que sentimos en el 2023 y de la que vamos a comenzar a salir en este 2024. Entonces, esas condiciones son difíciles para todo el mercado, y para todo lo que tiene que ver con títulos de deuda, pago de deuda y manejo del déficit fiscal. Lo que ellos ven es que como tenemos una senda de bajo crecimiento, la perspectiva se modifica frente a lo que ellos esperaban, que era una dinámica de mayor crecimiento económico. Así que vamos a hablar del 3% en el 2025 y que este año esperamos salir bien librados en el alrededor de 1,8%, pero para ellos 1,8% de crecimiento del PIB es insuficiente”.

Hace poco Standard and Poor's bajó la perspectiva de calificación crediticia de estable a negativa, ¿esperamos lo mismo de las otras evaluadoras, Fitch y Moody’s?

“ No, todavía no lo puedo precisar. Esa brecha (con el precio internacional) sí existe y nos seguirá afectando el Fepc, pero todo ajuste que vayamos a hacer ahí lo vamos a concertar”.

“Por ahora tenemos una mesa de concertación con los gremios del transporte y ahí vamos a llegar a algunos acuerdos. No tenemos afán porque sabemos que, simultáneamente, ellos tampoco pueden reaccionar mensualmente, ajustando fletes y tarifas, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se haría”.

“La gasolina ya subió, ya cerramos la brecha con el precio internacional. Es decir, la vamos a dejar flotando y probablemente haya unos pequeños ajustes mensuales de $20, $10 o $50 pesos, alguna cosa de ese estilo, o con indexaciones que tengan que ver con impuestos, pero alzas de $600 no van a seguir observándose”.

¿Eso quiere decir que la gasolina no subirá más este año?

“ No tenemos ninguna intención de mantener relaciones tensas con los gremios, de hecho, nos hemos reunido varias veces con el Consejo Gremial. La semana antepasada recibí la visita de Bruce Mac Master (presidente de la Andi) y de Jorge Bedoya (presidente de la SAC) y acordamos otro tipo de reuniones. Igual nos estamos reuniendo con gremios que tienen menor participación en el Consejo Gremial y con todos ellos tenemos buenas relaciones”.

“Por ahora la inflación de alimentos ha tenido una caída sustancial. Tenemos buen abastecimiento y hoy lo que tenemos que estar mirando es hasta donde el fenómeno de El Niño puede generar sequía, daños en las cosechas y qué implicaciones tendrían esos daños en términos del abastecimiento. Por lo pronto la sugerencia es que se compre aquello que está en cosecha, no compre lo que hoy no se cosecha, es decir, esté pendiente de las condiciones del mercado y vaya modificando sus compras de acuerdo al abastecimiento”.

Durante la semana conocimos unas cifras de ejecución de presupuesto del año anterior de 87%, ¿cómo se hará este año para que no ocurra lo mismo?

“La reforma que estamos planteando no es para conseguir recursos adicionales, sino para modificar y recuperar un artículo que se perdió en la reforma anterior, que es generar la senda descendente en la tasa del impuesto de renta corporativo, es decir quedó reglamentado el impuesto de renta para personas naturales, pero no quedó esta senda descendente y ahora tratamos de equilibrar cargas”.

“Ese decreto se venía haciendo y ellos están interesados en que salga, pero nosotros no podemos hacer un decreto sastre, entonces se construyó una norma de carácter general que le sirva a cualquier empresa que vaya a ser algún tipo de actividad como las que ellos en este momento quieren desarrollar. En el decreto lo que se está planteando es la necesidad de defender la participación de los inversionistas minoritarios”.

¿Cómo se va a compensar la disminución del recaudo tributario derivada de la menor actividad económica que se prevé para este año?

“La Dian tiene una tarea pendiente que es la de identificar quiénes son los beneficiarios finales y que los ingresos reales de las personas naturales se clarifiquen. Hoy las personas naturales de ingresos medios y altos declaran unos ingresos, pero dejan de declarar otros que aparecen como gastos reportados por las empresas y eso, realmente, es un ingreso de la persona natural y no un gasto en la empresa. O sea que esto no debe aparecer como algo deducible para la empresa. También se debe identificar lo que las empresas están deduciendo como costos y qué le corresponde realmente a la persona natural y que no es de la compañía”.

¿Habrá alguna iniciativa para recuperar el mercado de capitales?

“Eso esfuerzo no solo puede quedar en manos de Ecopetrol y de ISA, que es lo que está proponiendo la Bolsa de Valores de Colombia. Ese esfuerzo es también privado. El tema es que en Colombia ha habido un profundo descuido y pérdida de credibilidad en el mercado accionario, entonces las empresas no participan en ese mercado”.

¿Y cuál sería la tarea de los privados para dinamizar eso?

“Pues que aquellas empresas que tienen realmente un grado representativo de participación de mercado entren a la bolsa. Hace 50 años habían 120 emisores en Colombia, todos eran privados, y hoy hay 63 y los más importantes son públicos: Ecopetrol e ISA, entonces ¿qué pasó con los privados?”.