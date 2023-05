Nació en una discoteca

“Empecé a pensar que esos negocios no tenían un futuro grande porque eran muy locales. Entonces cuando estaba en la universidad (Eafit), me dije ‘yo necesito aprender de algo diferente’”. Y fue justo en ese momento cuando conoció, rumbeando en Medellín, a su socio Esteban.

Sin saberlo, esa alianza derivaría en una marca a la que hoy le hacen fila para comprar camisetas de $350.000 o hoodies de casi $1 millón. Así, Pedro hizo la práctica en el 2016 en una empresa de telas que tenía Esteban y los siguientes tres años los dedicarían a viajar, ver cómo se movía el negocio de la ropa, apalancarse en créditos, probar un montón de muestras de telas y, sobre todo, pensar en una empresa que los lanzara al éxito.

“Con la tela que él (Esteban) tenía sacamos algunas camiseticas y trajimos cosas de China para hacer plata. Pero después dijimos ‘no, tengamos una marca bien montada’. Luego necesitábamos ponerle nombre y en esa época había una marca que se llamaba Monarch; entonces pensamos en Monar, Monasterio y luego pensamos en Monastery. Al final quedó Monastery Couture”, recuerda Castellanos.

Después de ir a China, Europa, Estados Unidos y haber visto de cerca cómo funcionaba el negocio en ferias como Magic, en Las Vegas, se dieron cuenta de que lo que querían era una marca de lujo; que la gente les comprara por la calidad, pero sobre todo por portar el logo de Monastery, cual manzana de Apple para los amantes de los celulares. Todo esto los dejó endeudados hasta el cuello, se gastaron casi $1.500 millones.

“Yo decía que quería vender caro. Quería que se viera una marca internacional. Lo más lento fue el tema de las muestras, porque cuando no nos gustaban tenían que mandar otras desde China y podían pasar uno, dos o tres meses. Además, no podíamos salir con una marca de lujo que no tuviera buena página web, buena comunicación o buenas fotos. Mi socio me decía que cuándo la íbamos a lanzar y yo le decía que esperáramos”, describe.

Con los últimos $150 millones que quedaban, el 9 de diciembre del 2019 decidieron lanzar Monastery. Botaron la casa por la ventana, trajeron un Porsche y hasta contrataron modelos rusas y la idea despegó con gorros, polos, camibusos y maletas. Como en todo emprendimiento, los primeros clientes que atendieron fueron familiares, amigos y conocidos y ese mes lograron sus primeros $50 millones.

La pandemia fue decisiva

Los empresarios paisas empezaron de a poco con la idea, conscientes de los riesgos normales que enfrenta todo negocio, pero nunca imaginaron lo que vendría solo tres meses después: llegaron la pandemia y los confinamientos. La gente se quedó en la casa y lo último en lo que pensaba era en comprar ropa. Las cosas se pusieron difíciles y estaba latente el riesgo de tener que cerrar definitivamente, como le pasó a medio millón de empresas en esa época.

“Yo no sabía qué iba a pasar, si se iba a acabar el mundo o qué. Nos tocó empezar a generar contenido y trabajamos muy fuerte las redes sociales. Yo empecé a salir a rumbear demasiado, no en el mal sentido, sino a mostrar mucho la marca en eventos de alto nivel. Regalaba prendas como un berraco y vestía puro Monastery. Con mi socio comenzamos a contactar con artistas y cogimos fuerza”, señala Castellanos.

Además, recuerda cuando recorrió Colombia a punta de carretera para llevar su idea más allá de las montañas de Antioquia. “Por ahí en mayo (de 2020) cogí un carro, por la empresa de alimentos yo tenía un permiso especial para moverme en el país, y me fui para Cali, Pereira, Manizales, Bogotá, muchos lados. Ahí conocí gente, regalé ropa y abrí algunos punticos que vendían Monastery. Todo empezó a funcionar”.

Monastery, el reguetón

En medio de los embates la empresa sobrevivió y terminó facturando $4.000 millones en el 2020. Y luego llegó el año en el cual se empezó a estructurar y a prometer; es que en 2021 ya contaba con 20 trabajadores, nombró un gerente para poner la casa en orden y contactó artistas top para mostrarles la marca: Zion, Lennox, J Balvin, Randy y varios más. “Todos han sido muy amigables porque nosotros les regalamos cosas de nuestra marca, pero no esperamos nada a cambio”.

A mediados de ese año dieron el siguiente paso: montar las primeras tiendas multimarca con productos Monastery. Hoy en día ya cuentan con 25 y aunque las propuestas para abrir más llueven, el CEO dice que piensa más en la marca que en la plata y de momento ve un espacio limitado para nuevos distribuidores, en esa búsqueda de proteger el lujo que su empresa representa.

También iniciaron ventas en otros países. El primero fue Venezuela, y hoy en día ya llegan a varios más, entre ellos Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana o España. Las puertas se abrieron, el camino se despejó y a final de año habría una sorpresa más.

“Un día me llama un amigo y me dice ‘hay un man que está cantando Monastery y va a salir en Poblado Remix’. En esa canción iban a estar Nicky Jam, J Balvin y Karol G y yo me emocioné. Pero las cosas no se dieron y entonces yo llamé un día a Ryan Castro, que era el que iba a mencionar a la marca, y le dije ‘¿Vos es que sos bobo? ¡Sacá la canción!’”, describe.