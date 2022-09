Gobierno rechazó creación de fondo de estabilización tarifario para los servicios públicos Las carteras afirmaron que no es viable la propuesta de Andesco, ya que no sería una solución estructural y el Estado no cuenta con recursos que lo puedan subsidiar.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, afirmó que ni en la Reforma Tributaria, que se tramita en el Congreso, ni en el presupuesto de la Nación están contemplados recursos para dicho fondo. FOTO: CORTESÍA