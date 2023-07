Renta Ciudadana no deja acabar las filas en las sedes del Banco Agrario

La funcionaria se defendió diciendo que el Banco Agrario no fue escogido a dedo. “Tuvimos como comparativo el instrumento de Colombia Compra Eficiente en el que participaron 10 bancos, y sencillamente se seleccionó al mejor proponente”.

Rusinque agregó que “no sometemos a la gente a las filas y oleadas de calor porque no es necesario que vayan todos el mismo día a cobrar, el recurso lo tienen siempre en el banco, no lo van a perder. La información siempre la encuentran en todos nuestros canales oficiales”.

También explicó que las aglomeraciones de beneficiarios en algunas ciudades, en parte, obedecen a la campaña de desinformación que indujo a personas no vinculadas al programa, a acudir a los puntos de pago.

Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sugirió el uso de pagos digitales o modelos alternativos (monederos digitales o empresas de giro de remesas o corresponsales móviles o digitales). “¿Qué tal si salimos de la prehistoria a la modernidad que ya existe hace rato?”, anotó.

Citado por el diario La República, Diego Palencia, vicepresidente de investigaciones de Solidus Capital, aseguró que lo que está evidenciando esta coyuntura es que hay un claro detrimento patrimonial y una fuente de ineficiencia que debe ser investigada y sancionada.

Para Nicolás Salazar, exdirector de Prosperidad Social, las interminables filas están demostrando que forzar y direccionar la contratación a un banco que no cuenta con capacidad técnica y operativa lleva al caos. “Pierden los beneficiarios, no se les da dignidad en el cobro de los subsidios. Perdemos todos los colombianos, el Banco Agrario nos está sobrefacturando los servicios que según vemos, no está prestando. ¿Qué hay detrás de esta contratación a dedo?, interrogó.