En la asamblea extraordinaria de Nutresa la única intervención que se oyó fue la de Juan Pablo Quintero, quien dijo representar a “algunos accionistas minoritarios”. Tras pedir la palabra le planteó a la junta directiva de la compañía que sería muy importante poder contar, en el mercado público de valores, con información suficiente acerca del mecanismo que los miembros independientes de la junta de Nutresa utilizarán para tomar la decisión de aceptar o no la OPA lanzada por Sura. “A algunos nos queda la sensación de que no hay información suficiente de cuál es el valor fundamental de la compañía, ni del valor que se esperaría para efectos de un mejor beneficio de la sociedad”. Igualmente, mencionó que sería interesante tener más detalles del avance encaminado a conseguir un socio estratégico para Sura, idea que se conoció en noviembre del año anterior. Quintero no obtuvo respuestas.