Luego del comentario, varias personas le respondieron la inquietud al presidente. Entre ellos, Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda y estratega jefe de XP Investments para América Latina: “Presidente! Qué barbaridad dice? Art. 60 de la Ley 100: ‘El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado Fondo de Pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora’”.

“O sea que un CDT no es propiedad del ahorrador y las cesantías no son propiedad del trabajador? La razón por la que muchos NO creen que ud solo quiera tocar el FLUJO de cotización a fondos de pensiones sino también el SALDO, es porque ud cree que el ahorro pensional es del Estado”, añadió.