Petro no llegó al congreso de la Andi

Todo estaba listo para recibir al presidente de la República, Gustavo Petro, en el Congreso Empresarial Colombiano que realizó la Andi en Cartagena, pero no llegó.

Sin embargo, en la agenda presidencial publicada hacia las nueve de la mañana no estaba este evento, aunque sí el Diálogo Social en Cartagena donde el mandatario también dejó a la ciudadanía con los crespos hechos. Lo esperaron más de dos horas hasta que llegó el anuncio de que Petro no llegaría.

Así que el dirigente gremial cerró solo el evento: “ Hubiéramos querido contar con la presencia del presidente, hay temas que debemos trabajar y conversar sobre todo por responsabilidad nuestra con el país. .. Mucho estuve pensando en cuál debería ser el discurso, me hubiera gustado hablarle a él, pero espero que el mensaje le llegue por cualquier medio”.

También se supo que los ministros le habían prometido a Bruce Mac Master, presidente de la Andi, que traerían al presidente que estaba renuente a asistir, y que no lo lograron.

La primera preocupación a la que se refirió fue a la seguridad. “Nos preocupa la seguridad, porque hemos vivido tiempos violentos, porque todas nuestras generaciones han vivido durante toda su vida en medio de la violencia. Necesitamos un Estado decidido a enfrentar la violencia, con una fuerza pública empoderada y digna, necesitamos que el Estado nos defienda”.

Acerca de la Paz Total, dijo que la Andi no ha sido ajena a ningún proceso de paz, y que entiende este como un objetivo al que siempre hay que apuntar, pero “hay que hacerlo con total delicadeza, que todas las decisiones garanticen que no estemos alimentando nuevas violencias y que los ciudadanos cumplidores de la ley no van a ser tratados de manera inferior que los que han vivido de la violencia”.

También manifestó preocupación por la pugnacidad, la polarización y la estigmatización que genera nuevas heridas, y por la dinámica económica actual, que no va por buen camino. “Se requiere, de manera urgente, una estrategia de crecimiento”, insistió.

Y en muchas oportunidades, Mac Master habló del trabajo conjunto, de la unión de esfuerzos por sacar a Colombia adelante, pero “esto requiere de grandeza, que hay que pedirle a quien no piensa como uno, pero que uno tiene que estar dispuesto a ofrecer”.