Petro no puede tomarse la Creg: Consejo de Estado suspende decreto presidencial

Por ahora el presidente de la República, Gustavo Petro, no podrá tomar decisiones sobre las tarifas de energía, como era su objetivo, pues el Consejo de Estado acaba de decretar medidas cautelares de urgencia, con las que suspende provisionalmente de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023.

Luego de analizar todos los argumentos de los demandantes y la jurisprudencia existente, la sección primera determinó que es necesaria la medida cautelar para que el presidente Petro no tome decisiones para las que no estaría facultado. La idea con una medida cautelar es mitigar la gravedad de las consecuencias que se derivan de la aplicación del acto demandado (proporcionalidad de la decisión), atendiendo que el trámite que ordinariamente debe impartirse no proporciona la celeridad requerida para garantizar una justicia oportuna y, con ello, efectiva.

No es competencia de Petro

En la primera revisión, los togados encontraron que “la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política y este, a su vez, asignó dicho componente de regulación a las comisiones de regulación, por lo que no se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el Presidente de la República pretenda asumir competencias que, por virtud de los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1993 y 20 y 23 de la Ley 143 de 1994, no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y a la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable)”.