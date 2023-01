En septiembre pasado, durante su intervención en el congreso de Andesco, el presidente Petro dio la primera puntada en el sentido de que su Gobierno iba a asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). “Debe prevalecer el interés público. Si no, no tenemos Estado para abordar los problemas de los servicios públicos. Las comisiones reguladoras son para regular los mercados no para firmar los procesos de especulación financiera, como hasta ahora han realizado”, dijo entonces, señalando que la normativa del plan de desarrollo del anterior gobierno del presidente Iván Duque, le daba la posibilidad de sumir las funciones de las comisiones de regulación.