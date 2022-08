El Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC) es una bomba de tiempo que puede estallar en Colombia dado el alto costo que representan los subsidios estatales destinados a los galones que consumen los colombianos diariamente.

En este contexto, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), indicó en el marco de la Convención Bancaria que “estamos generando unos déficit enormes en subsidios y tenemos que cerrar esa vena rota”.

Además, enfatizó en que hay una situación paradójica en el país: “Estamos diciendo que queremos reducir las emisiones al medio ambiente, pero simultáneamente estamos subsidiando los combustibles fósiles, estamos en una tremenda contradicción”.

“Como en cualquier producto —añadió— la única manera de tener menor demanda es subiendo los precios. Si el consumidor final no enfrenta un incremento, pues no cambia sus patrones de consumo. La única manera de controlar ese consumo es subiendo los precios para que yo tenga que moderar mis hábitos. Entonces, en vez de usar mi carro todos los días, lo uso dos veces a la semana y me voy en transporte público”.