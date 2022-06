Ecopetrol no ha perdido valor de mercado solo porque Gustavo Petro llegó a la presidencia, también tienen que ver la incertidumbre por una menor demanda de petróleo en el mundo y el inicio del periodo exdividendo el 23 de junio, es decir, que quienes adquirieron títulos en las recientes jornadas no tienen derecho al dividendo extraordinario de $168 que la petrolera pagará el 30 de junio.

Pero eso no quiere decir que las propuestas del líder del Pacto Histórico no puedan tener un fuerte efecto en el largo plazo y, de hecho, así lo asegura un informe de Davivienda Corredores. Según ese equipo especializado, con ideas como no firmar nuevos contratos de exploración petrolera el valor de la acción de Ecopetrol podría caer 33%.

Si esto se suma a que las reservas de Ecopetrol se agotaran en 2032, y que la exploración y producción se acabaran y por consiguiente el negocio de transporte ya no le aportara la compañía, a ojos de Davivienda Corredores el valor justo de la acción ya no sería $3.600, sino $2.400, lo cual explica la potencial caída.

El equipo especializado, que insiste en que es un ejercicio teórico, recuerda sin embargo que “existen contratos asignados que aún no han sido ejecutados y que entendemos que las propuestas del nuevo gobierno no implicarían cambios sobre estos”.

Además, el escenario que pinta también parte de otras visiones de Petro sobre el sector de hidrocarburos, como no permitir el fracking y destinar las reservas actuales de crudo principalmente al consumo interno.

De acuerdo con Davivienda Corredores, la principal incertidumbre recae en los segmentos de Exploración y Producción de Ecopetrol. Tomando como referencia que al cierre de 2021 las reservas de petróleo y gas de la compañía eran de 8,2 y 10,4 años, respectivamente, la no firma de nuevos contratos podría hacer que el país empiece a importar crudo en 2028 y gas en 2026, según la Asociación Colombiana de Petróleo.

Cruce de versiones

Mientras tiene al mercado a la espera de su gabinete, el presidente electo Gustavo Petro dijo en días pasados que su propuesta se ha tergiversado, pues el cierre del grifo petrolero en Colombia será gradual y no el 7 de agosto.

En un llamado de calma a los mercados Petro reiteró que la petrolera estatal será clave en la transición energética y respecto a su desplome bursátil de la semana pasada atribuyó las causas al miedo a la recesión a Estados Unidos y la menor demanda de hidrocarburos que eso provoca.

A pesar de esto, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se fue de frente contra Petro y en declaraciones a Caracol Radio le pidió “dejar tranquila” y no ponerse a “inventar el agua tibia” con Ecopetrol, al tiempo que recordó la caída en bolsa de la compañía, que en lo corrido del año es de 20,5% y solo la semana fue de más de 27%.

Ahora, también se han pronunciado otras grupos especializados como el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, que aseguró que no ampliar la ventana de tiempo para buscar nuevos yacimientos causaría una caída en el peso de entre 40% y 44% hacia el 2027, lo que elevaría la tasa de cambio a unos $7.020.

Respiro para Ecopetrol

Mientras van y vienen las versiones y las proyecciones, lo cierto es que la especie de Ecopetrol tuvo un respiro ayer luego de la adversa semana pasada, en la que si bien todas las petroleras del mundo maniobraron en jornadas volátiles, la compañía de la iguana fue una de las más afectadas.

Al cierre de la jornada de ayer en la Bolsa de Valores de Colombia, la acción de Ecopetrol terminó en $2.379 y subió 11,22%, aunque aún no se repone totalmente; mientras tanto, en Nueva York, donde se negocia vía ADR, terminó en US$11,48 y repuntó 5,24%.

Los analistas ven que en el corto plazo la expectativa para Ecopetrol es favorable, pues podría seguir entregando generosos dividendos, beneficiada por un barril de crudo por encima de los US$100. Según el Gobierno, este año la petrolera tendría ganancias por $16,3 billones y el otro año se elevarían a $24 billones