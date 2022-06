La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que indica el valor promedio diario para la tasa de cambio entre el dólar y el peso, este jueves está en $3.791 y, aunque experimentó una caída récord de $135 en la jornada del 31 de mayo, el descenso todavía no se transmite a las casas de cambio en Medellín.

Martha del Pilar Martínez, presidenta de la Asociación Colombiana de Profesionales del Cambio (Asoprocambios), explicó al diario La República que las variaciones de los precios en las casas de cambio no se evidencian a la misma velocidad que el mercado spot. Además, dijo que cuando suceden bajas tan marcadas en la cotización no hay mucho volumen de operaciones en dichas oficinas: “El que tiene dólares quiere mantenerlos, porque el precio no le conviene. Y el que usualmente compra, espera que siga una tendencia bajista”.

El descenso en la TRM se registró tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y tal como lo han señalado varios analistas, es un efecto causado ante una mayor probabilidad de que Gustavo Petro no llegue a la Presidencia.