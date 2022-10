Mucho se ha dicho durante la última semana frente al dólar y las causas que lo están encareciendo en Colombia. En medio de la turbulencia que sacude al mercado oficial, hay quienes entregan un análisis técnico y hay quienes llevan la discusión a un terreno político en el que poco valen los datos y se imponen las pasiones.

Entre todos los opinadores que han saltado en redes, radio y prensa, hay unos que algún día manejaron las finanzas públicas del país y alimentan el debate desde su perspectiva de exfuncionarios. Se trata de los exministros de Hacienda Juan Camilo Restrepo, Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverry, todos mencionaron sus visiones frente a esta coyuntura y hay similitudes en algunos puntos.

Cárdenas, quien se desempeñó en la cartera de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, comenzó por mencionar que “las exportaciones colombianas están aumentando 50% este año (pasarán de US$42 mil millones en 2021 a US$62 mil millones en 2022)”, y de igual manera hizo notar que “hasta la fecha sigue llegando inversión extranjera directa y de portafolio”. Con este preámbulo, hizo notar que al país le están entrando dólares, algo fundamental para que el precio no se eleve por efecto de escasez.

“Si no hay un choque externo negativo —sino todo lo contrario— ¿qué explica entonces la devaluación del peso? Mi lectura: hay expectativas de devaluación futura. El mercado piensa que los ingresos de divisas van a disminuirse por cuenta de las políticas del gobierno”, expuso Cárdenas.

En este orden de ideas, consideró que esa situación podría corregirse “dando mensajes que generen confianza frente a la inversión extranjera. Si no se frena la devaluación, el Banco de la República tendrá que subir más la tasa de interés, con un gran costo en términos de actividad económica”. Además, se detuvo para analizar un punto de la reforma tributaria en el que se propone que las compañías de hidrocarburos ya no puedan deducir las regalías en el impuesto sobre la renta. A juicio de Cárdenas, “las regalías son un costo, no una utilidad. Por lo tanto deben continuar siendo deducibles”.

Actores y gremios del sector han enfatizado en que ese tipo de propuestas puede desincentivar la inversión extranjera directa en el área minero-energética, que representa entre el 25% y el 30% de todo el flujo de capital foráneo que llega al país e inyecta nuevos dólares al mercado local.