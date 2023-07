El dólar viene cayendo con fuerza en Colombia y, a juicio del presidente Gustavo Petro, esa es una muestra de confianza en el gobierno. Lo cierto es que hay una curva que canaliza y traza las sensaciones de los inversores, un indicador comúnmente llamado “prima de riesgo” que todavía no se alinea con el vecindario latino.

Además, hubo una sobrerreacción cuando Irene Vélez, exministra de Minas, aseguró que no se firmarían nuevos contratos de exploración petrolera y gasífera. Sin embargo, esa prima de riesgo ha caído y se está acercando a los niveles que se veían antes de la posesión de Petro.

En el plano local, el experto indicó qu e la confianza ha retornado ahora que, desde la óptica de los inversionistas, el gobierno ya no podría pasar sus reformas tal y como están.

En ello coincidió Alexánder Ríos, analista de Inverxia, quien señaló que “la moderación en la implementación de las reformas y los equilibrios políticos hablan bien de las instituciones en Colombia”.

“Ahora bien —dijo— no ha desaparecido el riesgo, solo se ha reducido su percepción de corto plazo. En linea con la región, las primas deberían moderarse, sin embargo es valido ser cauto dado el reinicio de la agenda legislativa”.

Aquí vale mencionar que, entre enero y junio, los extranjeros salieron de $5,8 billones en bonos deuda de Colombia. Y según los expertos, las razones son mixtas, algunos tienen mayor aversión al riesgo y liquidan sus posiciones para evitar la incertidumbre. Pero, de acuerdo con Ríos, muchos de esos capitales son manejados por grandes fondos que aprovechando la coyuntura, compran la deuda cuando el interés es más elevado y una vez baja la marea, toman su rentabilidad y liquidan parcial o totalmente sus portafolios.

Sebastián Toro, analista de Arena Alfa, señaló que “la prima de riesgo ha bajado, todavía no a los niveles preelectorales, pero ha bajado y eso también se ha visto en el precio del dólar y en las tasas de interés de los TES (bonos de duda). Al ver que el gobierno no puede reformarlo todo, hay un apetito renovado por nuestro mercado”. Y puntualizó que, “si bien no nos hemos recuperado del todo, por lo menos ya estamos borrando esa etapa negra poselecciones”.

Hay que mencionar que, en lo que va de 2023, se han colocado bonos deuda que totalizan US$2.200 millones, que al cambio de hoy rondarían los $8,7 billones, sin contar cerca de US$2.000 adicionales que vendrán en una siguiente emisión y ya se verán aliviados con mejores tasas.

Así mueve EE. UU. el apetito por el riesgo

Las tasas de interés en EE. UU. han sido determinantes para el movimiento del dólar y de la prima de riesgo. Entre 2022 y lo que va de este año subieron a 5,0%, el topa más elevado desde 2007. Esto con el objetivo de combatir la elevada inflación que llegó a 9% en junio y fue la más alta desde la década de 1980. Como el costo de vida ya bajó a 3%, se prevé que, como máximo, las tasas subirían 50 puntos básicos más para quedarse estacionadas. Por ello, los analistas prevén que los inversores ya no llevarán sus dólares en cascada al país norteamericano y eso hará que haya más billete verde disponible y su precio caiga. Igualmente, aumentará el apetito por países como Colombia, cuyas reformas harían contrapeso a los alivios internacionales.