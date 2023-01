Este tanque de pensamiento sostiene que América Latina y el Caribe comparten desafíos cuando se trata de la tributación internacional y de gravar una economía altamente digitalizada. “Nuestros desafíos comunes presentan una oportunidad única para alinear nuestras posiciones y capitalizar nuestras fortalezas técnicas con el fin de encontrar soluciones comunes. Desafortunadamente, esto no ha ocurrido en el pasado, por lo cual nuestros intereses no han sido suficientemente visibles en el debate de política fiscal internacional. Sin embargo, estamos listos para cambiar esta situación”, explica Fedesarrollo, al respaldar la estrategia que promueve el Gobierno colombiano, la cual advierte que el Marco Inclusivo de la Ocde no aborda todas las preocupaciones latinoamericanas con respecto a la inadecuación de las normas fiscales internacionales actuales frente a la globalización.