En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos es muy probable que no se conceda la tarjeta, dado que al ofrecerla, se presenta un riesgo para el banco, esto ante la posibilidad de que no se pague el saldo o que, incluso, se aumente el nivel de endeudamiento hasta un punto donde no se pueda pagar.

Por esta razones, antes de solicitar una tarjeta, hay que pensar muy bien si se cumple con ciertos parámetros que respalden la solicitud.