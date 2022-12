El primer bloque de esta sesión estuvo dirigido a la aproximación del desafío que liderará el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Un ítem será determinante en el éxito de la implementación de la misma: ¿Cómo será redistribuido el producto tributario recaudado? En este sentido, Mauricio Reina, investigador asociado a Fedesarrollo fue contundente en afirmar que el Gobierno está “ahorcando a la gallina de los huevos de oro”.



“El primer reto: que ese esfuerzo, adicional desde lo tributario, se convierta en ajuste fiscal y su mayoría no se vaya solo a financiar gasto social. Segundo reto: la gallina de los huevos de oro de la economía colombiana es el sector minero energético, que provee la quinta parte de los ingresos del Gobierno y el 40 % de los ingresos por exportaciones. No podemos apretar el pescuezo con no dar licencias de exploración de petróleo y gas; tampoco podemos poner cargas fiscales excesivas al sector”, precisó Reina.



Frente a este tema, Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, reafirmó lo planteado por Mauricio Reina y agregó que la tasa efectiva de tributación es demasiado alta comparada con la utilidad de los negocios y las empresas. Así mismo, que no hay una equidad tributaria para una redistribución de las cargas, que es un elemento determinante en una política pública. “Estamos perdiendo la capacidad de atraer inversionistas minero-energéticos, porque ellos no dejan de analizar la carga fiscal. En el mediano plazo temo que esa inversión extranjera va a bajar, como va a bajar la inversión de colombianos en Colombia. Otro tema es que la tributación en personas naturales está siendo muy acelerada frente al aumento salarial y ese aumento se irá todo a pagar tributos”, aseguró Ruiz.