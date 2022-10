El Gobierno del presidente Gustavo Petro causó sorpresa porque tan solo un mes después de iniciar consolidó una “aplanadora” en el Congreso tras adicionar al Partido Conservador, el Liberal y “la U”, al Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido Comunes como bancadas a su favor.

Una jugada clave para sacar adelante la reforma tributaria, que es la piedra angular para el cuatrienio de Petro en tanto le dará buena parte de los recursos que requieren sus proyectos sociales y ayudará a mitigar el hueco fiscal que quedó tras la pandemia, de cerca de 7,1% del PIB. Esto, gracias a un recaudo adicional de impuestos de $25 billones al año.

Aunque todo parecía ir en orden e incluso el Gobierno tuvo que bajar sus pretensiones en $3 billones tras los diálogos con empresarios, gremios y parlamentarios, la “aplanadora” empezó a tener fallas técnicas, fundamentalmente por una razón: la reforma le está generando dudas a los declarados partidos de Gobierno, mientras el sector privado subió el tono en contra de la misma.

El caso más vistoso es el de los liberales, quienes habían advertido en el primer debate de la tributaria que no se prestarían para votar la propuesta para gravar pensiones de más de $10 millones, pero ahora parece que los desacuerdos van más allá.

“Yo no sé cómo se les ocurrió, esto no tiene un artículo para defender, ni uno; no hay un solo artículo que uno diga ‘esto hay que pelearlo’, nada, no hace sino daños y daños y daños”, dijo el director del Partido Liberal, César Gaviria, durante una reunión de esa fuerza política.