De la reforma, agregó, no solo inquieta el impuesto al patrimonio, también la creación de la figura de “presencia económica significativa” para poner a pagar renta a plataformas foráneas y el impuesto a los dividendos. “La preocupación general es que esos puntos volverán a las empresas colombianas menos competitivas ante el mercado internacional”.

Karen Carvajalino, CEO de la plataforma de educación online The Biz Nation, consideró que aunque el Gobierno no hace esto por perjudicar a las startup sino por “desconocimiento” sobre el capital de riesgo, la realidad es que habría “una desaceleración para la innovación y el emprendimiento de alto impacto y de base tecnológica”.

“Si en una compañía el emprendedor logra recaudar un millón de dólares, eso obviamente entra a hacer parte de los activos; entonces el empresario, que logró recursos para hacer crecer su startup, empieza a ser responsable por un impuesto al patrimonio, sobre un capital que no es suyo, sino recursos que pusieron terceros”, explicó López.

¿Cómo afectaría exactamente a los emprendedores? José Daniel López, presidente de Alianza In, gremio de las plataformas tecnológicas en el país, dice que buena parte de las startup no se financian con el patrimonio de sus creadores sino a través de inversionistas de capital de riesgo.

¿Las más afectadas?

Así las cosas, las compañías que más sufrirían los coletazos son las de sectores fintech (que usan la tecnología para brindar servicios financieros), martech (marketing y tecnología) o retailtech, que agrupan buena parte de las startup del país, según un reporte de Innpulsa y KPMG.

Además, desde 2017 la creación de startups en Colombia ha tendido a la baja. En ese año hubo 143 registros, pero paulatinamente fueron bajando a 133 (2018), 93 (2019), 63 (2020) y 5 (2021). Aunque claramente la pandemia influyó, hay que ver si la reforma podría ser otra barrera.

Particularmente Bogotá y Antioquia son responsables del 80% de las organizaciones de esta clase en el país. La capital del país aloja el 60,42%, mientras en estas montañas se ubica el 20,17%.

Ante la polémica que se ha levantado el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, destacó que el tope de hasta $2.736 millones que no se gravarían en el impuesto al patrimonio aplicaría para cada accionista en una sociedad y, además, en los casos de capital de riesgo extranjero no habría tributación al no existir residencia fiscal en Colombia.