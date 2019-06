Se fue un pionero de la banca colombiana

Trabajó en el Banco Industrial Colombiano (BIC) durante 35 años hasta su fecha de retiro, en febrero de 1996. Estudió Derecho en la U. de Antioquia e ingresó al BIC como asistente de Iván Correa Arango , quien se desempeñaba como gerente general, el cargo más importante de la entidad porque no existía la figura de presidente.

No le bastó con debutar en Wall Street. El banquero y su presidente de Junta, Jorge Londoño Saldarriaga , iniciaron un viaje entre centros financieros para buscar inversionistas de alto perfil para la entidad.

La caracterización se da no solo por aspectos que hoy parecen rutinarios como los cajeros automáticos o las tarjetas de crédito, o inclusive, la división de la estrategia en personas y empresas, sino por haber llevado a una entidad bancaria a cotizar a la Bolsa de Nueva York; hito que no ha sido logrado por ninguna otra compañía bancaria del país en casi 25 años.

“Aquí no vamos a hacer dinero si no sabemos con quién”, decía Gómez Restrepo a quienes trabajaban con él y Yepes no puede sacar esa referencia de su mente debido a que la gestión de Gómez se desarrolló en una época en la que el narcotráfico era parte de la agenda diaria.

Con esto, recuerda Yepes, “como banco no íbamos a hacer negocios con cualquiera”. Y ese punto ético tan alto es hoy el lenguaje de la banca y la clave de su funcionamiento: “Reivindicó el valor de la ética en los negocios”, agregó.

Era una persona “vital”, alegre y muy estricta; características que combinaba con su inteligencia y sensibilidad para los negocios.

Su pasión estaba en el campo, con los caballos y el criadero de ganado de leche; que disfrutaba en sus fincas en Fredonia y San Rafael; por eso, gozaba de su retiro en estos lugares, no sin tener un pie en la ciudad con los llamados de sus discípulos, quienes de cuando en vez recibían alguno de sus consejos .