Seis aportes de Grupo Éxito en época de crisis sanitaria

Con la contingencia, la compañía implantó un modelo Drive thru, en 19 almacenes Éxito, y 16 en Carulla. En este las personas deberán comprar primero por internet o por teléfono y solamente se acercarán al comercio a recoger el pedido, en un espacio específico. Así se protege no solo al trabajador del contacto con usuarios, sino a estos últimos al tener un menor desplazamiento por la tienda. Vale decir que además Grupo Éxito acogió horarios de priorización para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en condición de discapacidad para dar un tratamiento exclusivo a quienes más lo necesitan, entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m.