Tasa de interés de Banrep, la más baja en siete años

La junta directiva del Banco de la República decidió bajar la tasa de interés por segundo mes consecutivo, con lo que llegó a 3,25 %, cifra que no se veía desde el 26 de marzo de 2013.

Esta tasa inició el año en 4,25 %, valor que venía desde abril de 2018, pero disminuyó 50 puntos básicos a final de marzo y 50 puntos más ayer, teniendo como contexto el desafío económico en el que se encuentra el Banco tras la propagación del coronavirus y las decisiones de cuarentena.

Según explicó el gerente general del emisor, Juan José Echavarría, con esta decisión “no esperamos un impacto muy grande sobre la producción porque la mayoría de la gente está en cuarentena”. En este sentido, destacó que lo que se espera es influir en las tasas de interés del mercado y que en el mediano plazo sí se impulse la economía.

Echavarría apuntó que es posible que haya nuevas reducciones, pero solo se determinará a partir del crecimiento económico, la inflación, la volatilidad de los mercados financieros, entre otros. Sin embargo comentó que “la próxima reunión no es de política monetaria, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo (reducir tasas nuevamente)”.

A su vez, el gerente técnico de Banrep, Hernando Vargas, agregó que “estos choques que está recibiendo la economía no son los choques tradicionales. No es simplemente una caída de la demanda o del precio de las exportaciones; estos son cierres de sectores y cuando hay cierres de sectores no sabemos qué pasa”. Bajo este panorama manifestó que se dificulta tener un diagnóstico de la economía.